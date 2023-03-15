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برئاسة وزارة العمل.. تشكيل لجنة لدراسة الحد الأدنى للأجور

15 آذار / مارس 2023 03:44

إيهاب الغصين
إيهاب الغصين

غزة-الرأي:

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي، ضمن جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء 15/3/2023، تشكيل لجنة الأجور في قطاع غزة.

وأوضح وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، أن تشكيل اللجنة تم وفقا لقانون العمل الفلسطيني، بهدف دراسة واقع الأجور والسياسات العامة للأجور وفقا للمستوى المعيشي وخط الفقر ومستوى الإنفاق في قطاع غزة.

وأشار الغصين إلى أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة وزارة العمل، وعضوية أطراف الإنتاج "الحكومة الفلسطينية، أرباب العمل، ممثلين عن العمال والنقابات العمالية"، لدراسة واقع الأجور، واقتراح حد أدنى للأجور يتوافق مع واقع قطاع غزة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

وأكد وكيل وزارة العمل على أن خطوة تشكيل لجنة الأجور جاءت تتويجا لخطوات كثيرة قامت بها وزارة العمل خلال الفترة الماضية شملت حملات تفتيشية، ومتابعة دائمة، ولقاءات مع نقابات عمالية وأصحاب العمل.

وأفاد الغصين أن لجنة الأجور ستعمل خلال الفترة القادمة على تقديم توصياتها للجنة متابعة العمل الحكومي من أجل إصدار قرارات وتوصيات تتوافق مع واقع قطاع غزة، وتضمن الحفاظ على أرباب العمل والمنشآت الاقتصادية، وتكفل حماية العمال في جميع محافظات قطاع غزة.

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