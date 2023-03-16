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أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في غزة اليوم

16 آذار / مارس 2023 08:25

غزةوكالة الرأي:

جاء متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية على النحو التالي:

لي خضار
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