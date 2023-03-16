أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في غزة اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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16 آذار / مارس 2023 08:25
غزة – وكالة الرأي:
جاء متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية على النحو التالي:
"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها
08:27إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام الاحتلال نابلس
08:31لليوم الـ 31 .. الأسرى يواصلون العصيان بسجون الاحتلال
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08:07رفع دعوى قضائية ضد أول محامٍ روبوت في العالم
08:16الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة
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