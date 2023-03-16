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مستشفى العيون تجري عملية زراعة صمام خفض ضغط العين لطفل

16 آذار / مارس 2023 11:09

مستشفى العيون تجري عملية زراعة صمام خفض ضغط العين لطفل
مستشفى العيون تجري عملية زراعة صمام خفض ضغط العين لطفل

غزة - وكالة الرأي

أجرى الطاقم الطبي برئاسة د. عبد الله الكاشف استشاري جراحة عيون الأطفال والحول بمستشفى العيون، عملية ناجحة لزراعة صمام خفض ضغط العين لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات.

وأوضح د. الكاشف أن الطفل كان يعاني من مشاكل خلقية في تكوين الجزء الأمامي من العين، وقد تقرر له عملية لتركيب صمام في العين اليسرى بعد أن تبين وجود ارتفاع شديد في ضغط العين لديه.

وأفاد د. الكاشف أن هذه العملية هي الثانية من نوعها في مستشفى العيون، وكانت قد أجريت أول عملية قبل أربعة شهور من الآن؛ مشيرا إلى أنه لم يكن بإمكان الطواقم الطبية إجراء هذا النوع من العمليات في السابق نظرا لعدم توفر الصمام علاوة على تكلفته الباهظة.

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