وزارة الأسرى توضّح تطورات الحالة الصحية للأسير محمد مهرة

غزة – وكالة الرأي:

نشرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، اليوم الخميس، تفاصيل حول تطورات الحالة الصحية للأسير محمد العبد مهرة من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأسير محمد مهرة يعاني من إصابة قديمة قبل اعتقاله وهي عبارة شظيتين في الرأس ومنذ اعتقاله وهو يطالب بالذهاب إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية إلا أن إدارة السجون كانت ترفض ذلك.

وأضافت أن هذا الرفض أدى إضافة إلى الإهمال الطبي بحق الأسير مهرة إلى تحرك الشظيتين داخل الرأس، نتج عن ذلك تشكيل تجمع دموي وهو أشبه بجلطة الأمر الذي جعل من عملية علاجه أكثر تعقيدًا وأصبحت الخيارات الوحيدة أمامه هو إجراء عملية جراحية قد تؤدي إلى فقدانه البصر.

وناشدت الوزارة، كافة المنظمات الدولية والإنسانية بالتدخل العاجل لوضع حد لجريمة الإهمال الطبي بحق الأسرى، وتؤكد أنها سياسة ممنهجة تعمل على ترك الأسير المريض يعاني ويتألم حتى يصل إلى مرحلة يصعب علاجها أو تداركها.

يذكر أن الأسير مهرة من سكان مدينة جباليا شمال قطاع غزة ومعتقل منذ العام 2009 ومحكوم بالسجن لمدة 26 عامًا.