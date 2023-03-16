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تعليم شمال غزة يفتتح مصلى مدرسة الشيماء الثانوية للبنات

16 آذار / مارس 2023 11:32

تعليم شمال غزة يفتتح مصلى مدرسة الشيماء الثانوية للبنات
تعليم شمال غزة يفتتح مصلى مدرسة الشيماء الثانوية للبنات

غزة- وكالة الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مصلى مدرسة الشيماء الثانوية للبنات وذلك ضمن مبادرة بعنوان "ازرع في شعبان واحصد في رمضان".

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم جواد صالحة، ومدير الدائرة الإدارية أحمد أبو هربيد، ومدير عام المعهد الوطني للإدارة والتدريب أشرف حرز الله، ومدير دائرة الإدارات التربوية بالوزارة عدلة عايش، ورئيس قسم الإدارات المدرسية د. معين جاسر، ورئيس قسم الإدارات المدرسية غرب غزة رفيق عوض، ورئيس قسم الإدارات المدرسية شرق غزة د. عائد النحال، ورئيس شعبة الإدارات المدرسية جابر الوحيدي، ورئيس قسم الإدارات المدرسية بمديرية الوسطى د. سوسن مزيد، ومدير مدرسة الشيماء للبنين د. محمود عساف، ومديرة مدرسة حمزة بن عبد المطلب د. نور حسن، ومدير مدرسة المنامة فادي الأشقر، ومدير مدرسة زيد بن حارثة أماني شاهين، ومدير التعليم المهني والتقني خالد الأسطل، ومدير التعليم المهني والتقني شادي هنية، ومن قسم العلاقات العامة م. محمد الشوا.

وفي كلمة لها، رحبت مديرة المدرسة وصال عزيز بالحضور كافة، مشيرة إلى أن افتتاح هذا المصلى يأتي في سياق تعزيز رسالة المدرسة التربوية والقيمية وتحقيق الأهداف التنموية والتربوية في الطالبات وترسيخ روح الانتماء والأخلاق.

وثمنت وصال هذا الحضور اللافت من القيادات التربوية، مؤكدة أن هذا اليوم بمثابة يوم تاريخي للمدرسة.

بدوره، ثمّن صالحة جهود المدرسة المبذول في بناء المصلى وتنظيمه، مؤكداً على أهمية دور المصلى في ترسيخ القيم الأخلاقية وروح الانتماء وترسيخ الفطرة السوية في الطالبات.

وتم الافتتاح أثناء قيام وفد المديرية بزيارة تبادلية مع المديريات الأخرى بالمدرسة.

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