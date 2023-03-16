زراعة خانيونس تتفقد شركات تفريخ الصيصان بالمحافظة

خانيونس- وكالة الرأي

نفذت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين في محافظة خانيونس،جولة ميدانية تفقدية على شركات تفريخ الصيصان في المحافظة .

بدوره، تتطرق م. أسعد ابوطعيمة رئيس قسم الانتاج الحيواني للدور المهم للمفرخات في انتاج منتج متميز بالجودة العالية، وذلك بالدراية الكاملة لكل متطلب من متطلبات انتاج الصوص ذات المواصفات الصحيحة والسليمة، والتى بدورها ينتج المنتج النهائي بالحصول على دجاج عالي الجودة.

وأكد ابوطعيمه لشركات التفريخ اهمية فرز الصيصان السليمة والصالحة للتربية والية نقلها للمربي مع مرعاة اجراءات الامن الحيوي واستبعاد الصيصان غير الصالحة للتربية والتخلص منها بالطرق الصحية السليمة.

وتهدف الزراعة من وراء الجولات للحصول على جودة المنتج الزراعي ضمن سياسة وزارة الزراعة.