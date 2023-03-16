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زراعة خانيونس تتفقد شركات تفريخ الصيصان بالمحافظة

16 آذار / مارس 2023 11:37

زراعة خانيونس تتفقد شركات تفريخ الصيصان بالمحافظة
زراعة خانيونس تتفقد شركات تفريخ الصيصان بالمحافظة

خانيونس- وكالة الرأي

نفذت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين في محافظة خانيونس،جولة ميدانية تفقدية على شركات تفريخ الصيصان في المحافظة .

بدوره، تتطرق م. أسعد ابوطعيمة رئيس قسم الانتاج الحيواني للدور المهم للمفرخات في انتاج منتج  متميز بالجودة العالية، وذلك بالدراية الكاملة لكل متطلب من متطلبات انتاج الصوص ذات المواصفات الصحيحة والسليمة، والتى بدورها ينتج المنتج النهائي  بالحصول على دجاج عالي الجودة.

وأكد ابوطعيمه  لشركات التفريخ اهمية فرز الصيصان السليمة والصالحة للتربية والية نقلها للمربي مع مرعاة اجراءات الامن الحيوي واستبعاد الصيصان غير الصالحة للتربية والتخلص منها بالطرق الصحية السليمة.

وتهدف الزراعة من وراء الجولات للحصول على جودة المنتج الزراعي ضمن سياسة وزارة الزراعة.

زراعة خانيونس تتفقد شركات تفريخ الصيصان بالمحافظة 336017364_530271595855905_8739024658369798351_n 335674518_720894516242707_3307983770386463689_n 336651903_1348473899058060_370729880044604527_n 336019366_221396620467482_4274990406087356282_n 336003408_5919878578130532_8632789614807351821_n
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