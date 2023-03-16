وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد لـ "الرأي": السلع الرمضانية متوفرة في أسواق غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: لجنة الأمن الغذائي تناقش الخطة الرمضانية لمتابعة السلع وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تشرف على تشكيل مجلس الغرفة التجارية بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الأمن الغذائي تناقش الخطة الرمضانية لمتابعة السلع والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية خلة: نعمل على اختراق الحصار لتنشيط السياحة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنفذ جولات ميدانية على مربي الثروة الحيوانية وكالة الرأي الفلسطينية الاتصالات: لجنة البيانات الجيومكانية تعزز تعاونها مع بلدية غزة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية تفتتح دورة في "التحقيق الجنائي" بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنفذ لقاًء مع الجهات الشريكة لتنظيم عمل المساجد وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتفقد شركات تفريخ الصيصان بالمحافظة
أخبار » الأخبار الحكومية

زراعة الوسطى تنفذ جولات ميدانية على مربي الثروة الحيوانية

16 آذار / مارس 2023 12:00

زراعة الوسطى تنفذ جولات ميدانية على مربي الثروة الحيوانية
زراعة الوسطى تنفذ جولات ميدانية على مربي الثروة الحيوانية

الوسطى- وكالة الرأي

نفذت دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في المحافظة الوسطى، عدة جولات ميدانية على مربي العجول والدواجن في عدةمناطق مختلفة من المحافظة شملت كلا من (دير البلح - المصدر - المغازي -الزوايدة).

يأتي ذلك بهدف تقديم الإرشادات والتوجيهات الفنية لرفع كفاءة ومستوى المعرفة لدى المربين من خلال الإهتمام بالعمليات الإدارية من خلال متابعة سجلات المزرعة
وأكدت الزراعة على أهمية التغذية الجيدة، والصحيحة والكافية للعجول ومدى تأثيرها خلال عملية التربية.

ودعت لتقديم التوجيهات لمربي الدواجن حول أهمية التعقيم وتنظيف المزرعة قبل عملية التربية، مؤكدة على أهمية تجهيز الحضانة في المزرعة بالشكل المناسب لتخفيف الإجهاد الذي ممكن أن تتعرضت له الكتاكيت خلال عمليات النقل من الفقاسة للمزرعة وتفادي الضرر من إختلاف البيئة بين الفقاسة والمزرعة.

وفي السياق نفسه، تم العمل على تدقيق البيانات والإحصائيات التي تم رفعها من قبل الباحثين الميدانيين في منطقة دير البلح من خلال مشروع رفع المنشآت الخاصة بقطاع الإنتاج الحيواني في المحافظة الوسطى.

زراعة الوسطى تنفذ جولات ميدانية على مربي الثروة الحيوانية 336643407_753874536147121_1974122979717516138_n 336652016_201425182506896_3689182616033224264_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟