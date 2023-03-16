زراعة الوسطى تنفذ جولات ميدانية على مربي الثروة الحيوانية

الوسطى- وكالة الرأي

نفذت دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في المحافظة الوسطى، عدة جولات ميدانية على مربي العجول والدواجن في عدةمناطق مختلفة من المحافظة شملت كلا من (دير البلح - المصدر - المغازي -الزوايدة).

يأتي ذلك بهدف تقديم الإرشادات والتوجيهات الفنية لرفع كفاءة ومستوى المعرفة لدى المربين من خلال الإهتمام بالعمليات الإدارية من خلال متابعة سجلات المزرعة

وأكدت الزراعة على أهمية التغذية الجيدة، والصحيحة والكافية للعجول ومدى تأثيرها خلال عملية التربية.

ودعت لتقديم التوجيهات لمربي الدواجن حول أهمية التعقيم وتنظيف المزرعة قبل عملية التربية، مؤكدة على أهمية تجهيز الحضانة في المزرعة بالشكل المناسب لتخفيف الإجهاد الذي ممكن أن تتعرضت له الكتاكيت خلال عمليات النقل من الفقاسة للمزرعة وتفادي الضرر من إختلاف البيئة بين الفقاسة والمزرعة.

وفي السياق نفسه، تم العمل على تدقيق البيانات والإحصائيات التي تم رفعها من قبل الباحثين الميدانيين في منطقة دير البلح من خلال مشروع رفع المنشآت الخاصة بقطاع الإنتاج الحيواني في المحافظة الوسطى.