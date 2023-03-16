خلة: نعمل على اختراق الحصار لتنشيط السياحة بغزة

غزة- وكالة الرأي

أكد وكيل وزار السياحة والآثار د. محمد خلة، أن الوزارة تواصل عملها على تحقيق اختراق في الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007م لتنشيط القطاع السياحي.

وبين خلة خلال لقائه مع نخبة من الإعلام الفلسطيني أن الوزارة سلكت مجموعة من السبل للنهوض بالواقع السياحي في غزة من بينها إعفاءات التراخيص للمنشئات السياحية وتخفيض رسومها إلى 50% والتواصل المستمر مع أصحابها والاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها.

كما أشار وكيل السياحة إلى أن الوزارة ساهمت في إرسال بعض الرحلات للخارج لتأهيل عدد من الكوادر، وتشبيك علاقات خارجية من الممكن أن تسهم في الارتقاء بالسياحة في القطاع، كما تركز جهدها في استجلاب رحلات سياحية من الضفة الغربية والداخل المحتل تقف تصاريح الاحتلال عقبة أمام إتمامها.

وأوضح خلة أن القطاع السياحي من الموارد الاقتصادية المهمة في جميع الدول، وفلسطين تحتضن العديد من الروافد السياحية التي يمكنها اجتذاب الوفود السياحية لأغراض مختلفة كالاستجمام والترفيه والبعد الديني، وغزة جزء من ذلك إلا أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع يعد عقبة حقيقية تسعى الوزارة لتجاوزه قدر الإمكان.