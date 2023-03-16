لجنة الأمن الغذائي تناقش الخطة الرمضانية لمتابعة السلع والأسواق

ناقشت لجنة الامن الغذائي التي يرأسها وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبدالفتاح الزريعي، الخطة الرمضانية التي سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك والمتعلقة بتوفر المخزون السلعي وضمان استقرار الأسعار.
وتضم اللجنة ممثلين عن المؤسسات الحكومية" وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ومباحث التموين والغرفة التجارية ووزارة الزراعة".
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الدوري على أهمية حماية المستهلك ومحاربة الغش واحتكار السلع ومنع استغلال حاجة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
واستعرضت اللجنة القائمة الإسترشادية الخاصة بأسعار السلع الأساسية والتي ضمت 15 سلعة أساسية بتصنيفاتها المختلفة ونشرتها عبر وسائل الإعلام.
ودعت التجار والمحال والأسواق للالتزام بها.
وطمأنت اللجنة المواطنين أن المخزون السلعي للسلع الأساسية متوفر بشكل كاف خلال شهر رمضان، وتتابع الأسواق والمخازن بشكل مستمر.