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بأسعار مناسبة

الاقتصاد لـ "الرأي": السلع الرمضانية متوفرة في أسواق غزة

16 آذار / مارس 2023 12:23

الاقتصاد لـ
الاقتصاد لـ

غزة – بسام العطار - وكالة الرأي:

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الخميس، توفر كافة السلع والمنتجات الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة.

وقال مدير دائرة حماية المستهلك بالوزارة محمد العبادلة في تصريح خاص لوكالة الرأي" إن الوزارة وضعت خطة مسبقة لضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن طواقم حماية المستهلك تبذل جهوداً كبيرة في مثل هذه الأيام من العام والتي تسبق شهر رمضان المبارك، للتأكد من توفر كافة السلع الغذائية التي تشهد إقبالاً ملحوظاً عليها من قبل المواطنين خلال الشهر الفضيل.

وأضاف العبادلة، أن طواقم حماية المستهلك تراقب عن كثب كافة الأسعار من خلال إجراء جولات يومية صباحية ومسائية على كافة الأسواق التجارية، في محافظات قطاع غزة قبل شهر رمضان أو خلاله، مبيناً أنه تم إحالة بعض التجار المخالفين للتحقيق بسبب احتكارهم بعض السلع، وعدم التزامهم بالأسعار المعلنة من قبل الوزارة.

وذكر أن طواقم حماية المستهلك نفذت زيارات ميدانية على كافة المصانع التي تستعد لتسويق منتجاتها خلال الشهر الفضيل، خاصة مصانع الألبان والأجبان والتمور والطحينية والمعلبات وغيرها، والتأكد من جودتها وفحصها في مختبرات الوزارة.

وأشار العبادلة، على أن الوزارة تتابع عن كثب قضية ارتفاع أسعار بيض المائدة، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودا لمنع ارتفاع سعر الكرتونة أكثر من 15 شيقلاً للمستهلك.

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