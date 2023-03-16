"الإعلام الحكومي" يستقبل وفداً من إعلام المجلس التشريعي

غزة – وكالة الرأي:

زار وفد من إعلام المجلس التشريعي رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في مكتبه، في إطار تعزيز التعاون المشترك، وقد ضم الوفد: المدير العام للمكتب الإعلامي التشريعي محمد رضوان، ومدير العلاقات العامة والإعلام حسام جحجوح، وطاقم المكتب.

وكان إلى جانب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في الاستقبال؛ د. تيسير محيسن مستشار المكتب للتعاون الدولي، ومدير وحدة التنسيق الحكومي محمد حبيب، ومدير العلاقات العامة والإعلام محمود الفرا.

من جهته رحب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف بالوفد الزائر، مشيداً بدور المكتب الإعلامي للتشريعي في إبراز أعمال المجلس التشريعي وما يقوم به من دور في التشريعات والرقابة على الجهات التنفيذية.

وأوضح معروف أن المجلس التشريعي يقوم بدوره المنوط به ويراقب على الجهات التنفيذية في المجتمع، مؤكداً على أهمية تكامل عمل المنظومة التشريعية والتنفيذية بما يعزز ثقة المواطنين فيمن يدير أمورهم.

وأبدى معروف استعداد "الإعلام الحكومي" للتعاون المشترك من أجل تعزيز ثقافة الإعلام البرلماني لما له من أهمية في بيان دور المجلس التشريعي وعمله التشريعي والرقابي.

بدوره ثمن المدير العام لمكتب إعلام التشريعي م. محمد رضوان جهود “الإعلام الحكومي” في تعزيز الرواية الفلسطينية ومتابعة القضايا التي تهم الصحفيين والمواطنين، مؤكداً أنه المكان الجامع للصحفيين والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة.

وقال رضوان:" إن المجلس التشريعي ينتهج سياسة الباب المفتوح لمناقشة كل المواضيع والملفات المختلفة المتعلقة بالمجتمع الفلسطيني"، مضيفاً: "نحن نعمل على تعزيز الثقافة البرلمانية في المجتمع، وسنطلق بعد شهر رمضان برنامج الزمالة البرلمانية".

واقترح رضوان تعزيز الثقافة البرلمانية للإعلام الفلسطيني من خلال برنامج تدريبي مكثف بالتعاون مع "الإعلام الحكومي" وبمشاركة من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية العاملة في القطاع.

وفي ختام الزيارات قدم المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي درعاً تكريمياً لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي، واتفق الطرفان على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المواطن والمجتمع الفلسطيني.