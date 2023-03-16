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"حماية المستهلك" في المحافظة الوسطى تنظم فعاليات متنوعة

16 آذار / مارس 2023 01:57

"حماية المستهلك" في المحافظة الوسطى تنظم فعاليات متنوعة

غزة - وكالة الرأي

أحيت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في محافظة الوسطى بوزارة الاقتصاد اليوم العالمي لحماية المستهلك، تخلله العديد من الأنشطة المختلفة.

وشارك بالأنشطة مؤسسات حكومية والقطاع الخاص والبلديات بهدف تعريف المستهلك بدور دائرة حماية المستهلك والمواصفات الفلسطينية والاجراءات المتبعة اثناء الجولات التفتيشية.

 كما ونظمت طواقم حماية المستهلك لأولياء الامور من الامهات ندوة تثقيفية بالتعاون مع دائرة الصحة في وكالة الغوث حول دور دائرة حماية المستهلك والحد من ظاهرة الباعة المتجولون امام المدارس.

وأكدت الطواقم أن  الندوة تأتي ضمن سلسة اللقاءات التي تم تنظيمها مع فئات مختلفة من المجتمع بالتعاون مع دائرة الصحة في مديرية تعليم الوسطى.

وعقد مكتب المحافظة الوسطى لقاء بالتعاون مع بلدية مدينة الزهراء لأصحاب المنشئات التجارية حول الشروط الصحية والمواصفات الفلسطينية المتبعة من قبل الوزارة، وتوزيع نسخة عن المواصفات الفلسطينية للحضور لتكون مرجع لهم عند متابعة فترة صلاحية المنتجات. 

ووزعت الطواقم في المحافظة بروشورات على المواطنين واصحاب المحلات التجارية خلال جولات في المناطق تظهر مدة الصلاحية للمنتجات.

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