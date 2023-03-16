"هنية" يفتتح معرض "أصالة التراث" في استاد فلسطين

غزة- وكالة الرأي

افتتح عبد السلام هنية، مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للرياضة، اليوم الخميس، معرض "أصالة التراث الفلسطيني" الخاص بالمشغولات اليدوية والتراثية، بحضور وكيل وزارة المرأة اميرة هارون.

وقال هنية في كلمته في الافتتاح، إن هذا المعرض يبرز إبداع النساء الفلسطينيات، ويؤكد أصالة المرأة الفلسطينية وصبرها وصمودها، وقال إن النساء في فلسطين عنوان للإبداع والرقي والكفاح من أجل الحياة والحرية.

وأشاد بالمركز النسائي "صانعات المجد" على تنظيم المعرض وتوفير الإمكانات للمنتجات التراثية والمأكولات الشعبية والمطرزات وغيرها من المشغولات اليدوية والحرف.

وأشادت وكيلة وزارة المرأة أميرة هارون، بالأمهات الفلسطينيات في غزة وكل الامهات اللواتي يصنعن المجد والحضور على كافة الساحات وبتمسك النساء بالأرض الفلسطينية.

وثمنت جهود عبد السلام هنية في التكفل باحتضان معرض "أصالة التراث الفلسطيني" على أرض استاد فلسطين وإتاحة المجال أمام الأمهات الفلسطينيات بعرض إنجازاتهن اليدوية التراثية.

بعد ذلك تجول هنية والحضور على زوايا المعرض وأبدى الجميع إعجابهم بحجم المشاركة والتفاعل المنتجات التراثية الفلسطينية.