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الغصين يشارك في معرض "ريحة بلادي" للمشغولات اليدوية

16 آذار / مارس 2023 06:10

معرض ريحة بلادي للمشغولات اليدوية
معرض ريحة بلادي للمشغولات اليدوية

غزة-الرأي:

شارك وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، اليوم الخميس 16/03/2023م، في معرض " ريحة بلادي" للمشغولات اليدوية، والذي يأتي بمناسبة يوم المرأة العالمي ويوم الأم ويوم الأرض.

ورافق وكيل الوزارة كلاً من رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، وعن مكتب الوكيل أ. إيمان أبو طير، للاطلاع على مرافق المعرض الذي أقيم في مقر مركز رشاد الشوا الثقافي.

وأشاد م. الغصين بجهود قرية الفنون والحرف القائمين على المعرض، وبكافة المشاركين فيه، مؤكداً على أهمية إبراز دور المرأة في جميع المجالات.

وثمن دور بلدية غزة التي تولي أهمية كبيرة للمناسبات الوطنية والتراثية التي تعزز من دور المرأة وتجسد الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، صاحب التراث العريق والحق الأصيل.

ويعتبر م. الغصين أن معرض ريحة بلادي جهد مقدر وكبير لبلدية غزة وللسيدات المشاركات بالمعرض، كما أنه يحمل رسالة دعم وصمود للمرأة الفلسطينية وحقها الأصيل في المشاركة بجميع الفعاليات الوطنية والتراثية.

ويضم المعرض مشغولات يدوية مختلفة، صنعت بأيدي سيدات فلسطينيات، مثل التطريز الفلاحي والمكرميات والأشغال اليدوية والخشبية، والأثاث ومشغولات أخرى.
 

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