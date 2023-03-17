كيف يمكن التنقل على فيسبوك باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح؟

يوفر فيسبوك اختصارات (مفاتيح وصول) للأشخاص الذين يعتمدون على لوحة المفاتيح في التنقل، وقد يتوفر لدى متصفحات الويب المختلفة (على سبيل المثال: Firefox وInternet Explorer) اختصارات مختلفة للوحة المفاتيح، ولا تعمل اختصارات لوحة المفاتيح إلا إذا لم تكن في مربع نصي.

تعرَّف على كيفية تشغيل أو إيقاف تشغيل اختصارات لوحة المفاتيح:

اختصارات الإجراءات

تساعدك بعض الاختصارات في فعل أشياء، مثل تسجيل الإعجاب بشيء ما على فيسبوك أو التعليق عليه أو مشاركته، ولا تستخدم هذه الاختصارات إلا مفتاحًا واحدًا على لوحة المفاتيح.

J وK - التمرير بين قصص الموجز.

enter/return - عرض المزيد من الحدث المحدد.

P - نشر حالة جديدة.

L - تسجيل الإعجاب أو إلغاء تسجيل الإعجاب بالحدث المحدد.

C - التعليق على الحدث المحدد.

S - مشاركة الحدث المحدد.

O - فتح مرفق من الحدث المحدد.

/ - البحث.

Q - بحث في جهات اتصال الدردشة.

? - فتح قائمة اختصارات لوحة المفاتيح هذه أثناء عرض الموجز.

قد لا تعمل اختصارات لوحة المفاتيح في مكالمات الفيديو أو مشغلات الفيديو.

استخدام اختصارات لوحة المفاتيح مع أدوات قارئ الشاشة

تدعم معظم أدوات قارئ الشاشة الشائعة (على سبيل المثال: VoiceOver، JAWS) اختصارات لوحة مفاتيح فيسبوك تلقائيًا.

إذا كنت تستخدم الإصدار JAWS 16.0.2136 أو أي إصدار أحدث، يجب عليك أولاً تشغيل "السماح بضغطات المفاتيح المحفوظة لتطبيقات الويب" في مركز إعدادات JAWS أو الإعدادات السريعة.

لتشغيل الاختصارات لقارئ الشاشة JAWS:

استخدم Insert + F2.

حدِّد "تشغيل مركز الإعدادات".

ابحث عن "تطبيق الويب".

حدِّد المربع الموجود بجوار "السماح بضغطات المفاتيح المحفوظة لتطبيقات الويب"، ثم تأكَّد من تعديل ملف الإعدادات الافتراضية.