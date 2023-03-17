"الخدمات الطبية" تفتتح أقسام الطوارئ في مستشفى كمال عدوان

غزة- وكالة الراي

افتتحت الخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، يوم الخميس، أقسام الاستقبال والطوارئ بمجمع كمال عدوان الطبي بمحافظة شمال غزة بعد ترميمها، بدعم من مؤسسة "رحمة حول العالم" وبالتعاون مع وزارة الصحة.

جاء ذلك، بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور يوسف أبو الريش، ونائب القائد العام لقوات الأمن الوطني وجيش التحرير اللواء جمال الجراح، ومدير عام الخدمات الطبية العسكرية اللواء محمد صالح، ومدير مجمع كمال عدوان الطبي العقيد أحمد الكحلوت، ورئيس مؤسسة رحمة حول العالم الدكتور شادي ظاظا، ولفيف من قادة الأجهزة الأمنية والوجهاء والشخصيات الاعتبارية، وكوادر وأطباء وفنيي المجمع.

وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور يوسف أبو الريش، خلال كلمة له، إن وزارة الصحة تنظر بأهمية كبيرة إلى تطوير الشراكات مع المؤسسات الطبية العاملة في القطاع، لضمان توفير المزيد من الإمدادات الطبية، وتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

وأكد على أهمية إعادة ترميم وافتتاح أقسام الاستقبال بمجمع عدوان لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين الذين يحتاجون إلى العناية الطبية الفورية.

وشدد أبو الريش على أهمية الشراكة بين وزارتي الصحة والداخلية ممثلة بالخدمات الطبية وما حققته من نجاح كبير على الصعيد الصحي، من خلال ما تبذله كوادر مجمع عدوان الطبي من جهود كبيرة لتقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين.

ولفت إلى أن وزارة الصحة تبذل جهودًا حثيثة لتطوير أقسام المستشفى الإندونيسي ومستشفى اليمن السعيد، ورفد المستشفيات الموجودة بالكوادر الطبية المميزة.

من جانبه، أكد اللواء طبيب محمد صالح مدير الخدمات الطبية العسكرية، أن الخدمات الطبية تنتقل من تقدم إلى تقدم، مستعرضاً آخر الإنجازات التي حققتها المديرية على صعيد إعادة افتتاح وتطوير أقسام مستشفى كمال عدوان الطبي.

وثمن اللواء صالح الشراكة المتينة بين وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية، والمتمثلة بمجمع عدوان الطبي الذي يقدم العديد من الخدمات الطبية للمواطنين.

ووجَّه مدير عام الخدمات الطبية شكره لمؤسسة "رحمة حول العالم" على ما تقدمه من دعم للقطاع الطبي في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص مجمع عدوان الطبي.

من جهته، قال العقيد الكحلوت مدير مجمع كمال عدوان إن تجديد وتطوير أقسام الطوارئ بمجمع كمال عدوان هدفه توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى وتلبية الاحتياجات الطبية الطارئة بكفاءة وسرعة.

وأوضح أن مؤسسة "رحمة حول العالم" قدمت الدعم لمستشفيات وأقسام مجمع عدوان الطبي" خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه تم تطوير قسم الحضانة بمستشفى الأطفال ليسع 14 سريرًا.

ولفت مدير مجمع عدوان الطبي إلى أنه تم افتتاح وتوسعة الطاقة الاستيعابية لأقسام الاستقبال العامة، والجراحة وقسم استقبال الأطفال، واستحداث قسم استقبال النساء والولادة.

وذكر أن المجمع قدّم الخدمة الطبية لـ 100 ألف مواطن، خلال العام 2022، وذلك عبر أقسام الاستقبال المختلفة بالمجمع.

بدوره، وعد الدكتور شادي الظاظا مدير مؤسسة رحمة حول العالم، بتقديم المزيد من الدعم والمساعدة للوقوف بجانب أهل غزة بالتعاون مع مؤسسة "صدقة" بأستراليا، وذلك دعمًا لقطاع الصحة والإغاثة والمياه والتنمية المستدامة وافتتاح سلسلة من مشاريع حيوية للمساهمة بتقليل نسبة الفقر ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى أن مؤسسة "رحمة حول العالم" قدمت الدعم لمجمع عدوان منذ خمسة أعوام، مما ساهم بإعادة تأهيل وتطوير المبني والمعدات والأجهزة والكوادر الطبية المختلفة.

وثمن رئيس مؤسسة "رحمة حول العالم" سرعة إنجاز إعادة ترميم وافتتاح أقسام الاستقبال الثلاثة، خلال 40 يومًا فقط، مشيرًا إلى أن ذلك يدلل على تفاني القائمين في إدارة مجمع عدوان الطبي.

وفي ختام الحفل قام الحضور بقص شريط الافتتاح، وعمل جولة في أقسام الطوارئ المُعاد ترميمها وافتتاحها.