لماذا لا يجب استخدام غسول الفم بعد وجبة الإفطار مباشرة؟

يلجأ العديد من الأشخاص لاستخدام غسول الفم للتخلص من الطعم اللاذع للوجبات التى تحتوى على الثوم خاصة فى عزومات شهر رمضان الكريم، للشعور بالانتعاش والتخلص من الرائحة الكريهة ، ولكن توقف عن فعل ذلك فورا ، فهو ضار بصحة الفم والأمعاء ، وإليك كل ما تريد معرفته عن اضرار استخدام غسول الفم بعد تناول الطعام مباشرة ، وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen ".

لماذا لا يجب استخدام غسول الفم بعد الوجبة مباشرة :

تهدف غسولات الفم التقليدية ذات الخصائص المطهرة إلى التخلص من جميع البكتيريا الموجودة في فمك لإعطائك شعورًا بالانتعاش ولكن هذه هي المشكلة تمامًا، يعتمد الميكروبيوم الفموي على البكتيريا الجيدة والسيئة ، وهو المدخل الحقيقي لصحة أمعائك، لقد أظهرت الدراسات أن بكتيريا الفم يمكن أن تنتقل فعليًا نحو القناة الهضمية وتغير ميكروبيوتا ، إن بكتيريا الفم يمكن أن تؤثر على كيفية امتصاص العناصر الغذائية في طعامك على وجه التحديد ، النترات الغذائية الصحية للقلب.

العناصر الغذائية المحتوية على النترات (الموجودة عادة في الخضر الورقية) هي سلائف أساسية لأكسيد النيتريك ، وهو أمر ضروري للمناعة وتدفق الدم الصحي وصحة التمثيل الغذائي وصحة الدماغ لا يمتلك البشر الإنزيمات المطلوبة لتقليل النترات إلى نتريت ، والتي يمكنها بعد ذلك دخول مسار أكسيد النيتريك ، فنحن نعتمد على بكتيريا الفم للقيام بهذا التحويل ، لذلك عندما تتخلص من كل بكتيريا الفم بجرعة من غسول الفم ، فإنك تجعل من الصعب على جسمك توفير هذا التحويل الأساسي وجني فوائد تلك العناصر الغذائية الغنية بالنترات.



لذلك إذا كنت تقوم بكل العمل لتتناول أطعمة جميلة وصحية ، وكنت تستخدم غسول الفم ، فأنت تقصر بشكل أساسي من قدرة طعامك على منحك جميع الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها ، فقد أظهرت الأبحاث أن أولئك الذين استخدموا غسول الفم المطهر مرتين يوميًا أو أكثر كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 50٪ .



كما أنك لا ترغب أبدًا في استخدام غسول الفم المطهر بعد التمرين مباشرة ، لسبب مشابه جدًا حيث تقوم بكتيريا الفم بإعادة تدوير أكسيد النيتريك والتي تلعب دورًا رئيسيًا في صحة التمثيل الغذائي ، بما في ذلك تنظيم ضغط الدم ، لذلك عندما تزيل كل بكتيريا الفم بعد التمرين ، فإنك لا تحصل على نفس القدر من زيادة أكسيد النيتريك، توصلت الأبحاث إلى أن استخدام غسول الفم بعد التمرين يمكن أن يضعف الفوائد الخافضة للضغط .