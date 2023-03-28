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أحكام قضائية بحق 3 مدانين بحيازة مواد مخدّرة

28 آذار / مارس 2023 12:27

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

غزة - وكالة الرأي:

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في غزة، اليوم الثلاثاء، أحكام بالسجن المؤبّد والسجن لمدة 15 عامًا بحق 3 متهمين أدينوا بحيازة مواد مخدّرة بقصد الاتّجار.

وقالت الهيئة، إنه تم الحكم على المدان (أ/ج) بالسجن المؤبد وغرامة مالية بقيمة (20.000) دينار أردني، أو الحبس سنتين بدلًا منها، والمتهمين (س/ع) و(خ/ز) بالسجن مدةَ (15) عامًا مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف، وتغريمهما بغرامة مالية قدرها (15.000) دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها؛ وذلك عمّا أدينوا به من تهم حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار أيضاً، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات وإتلاف المواد المخدرة.

يذكر أنّ هيئة الجنايات الكبرى مشكّلة من قبل المجلس الأعلى للقضاء؛ لتطبيق سياسة عقابية رادعة لمروّجي وتجار المخدرات والقضاء على تلك الآفة الخطيرة التي تؤثر في المجتمع واستقراره، مع الالتزام بأحكام القانون وضمان سرعة الفصل في تلك القضايا.

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