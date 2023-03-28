"زقوت" يتفقد سير العمل بمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني

غزة- وكالة الراي

تفقد د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات سير العمل في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني وذلك خلال زيارة ميدانية له بمرافقة مدير المستشفى د.صبحي سكيك.

بدوره ،اطلع خلال جولته، على أقسام المستشفى واستمع لملاحظات المرضى ومرافقيهم حول الخدمة الصحية، مستمعاً لملاحظات الطواقم الطبية داخل الأقسام للوقوف على المعيقات ومعالجتها، مثمنا جهودهم في الميدان لخدمة المرضى على مدار الساعة.

وشدد د.زقوت على ضرورة متابعة رضى المرضى عن الخدمات المقدمة منوها الى أهمية التوثيق الطبي ومتابعة سلامة المرضى وفق الإجراءات المتبعة والالتزام بالسياسات وعلى البطاقة التعريفية والزي الرسمي والضبط الإداري والفني.