حقائق وأرقام عن مرضى السرطان في غزة خلال 2022

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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28 آذار / مارس 2023 12:49
غزة - وكالة الرأي:
نشرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إحصائيات حول مرضى السرطان في قطاع غزة خلال عام 2022 الماضي.
وقالت الوزارة، إن نسبة وفيات السرطان بلغت 15.1% من إجمالي الوفيات في غزة.
وفيما يلي تفاصيل الإحصائيات:
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