حقائق وأرقام عن مرضى السرطان في غزة خلال 2022

غزة - وكالة الرأي:

نشرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إحصائيات حول مرضى السرطان في قطاع غزة خلال عام 2022 الماضي.

وقالت الوزارة، إن نسبة وفيات السرطان بلغت 15.1% من إجمالي الوفيات في غزة.

وفيما يلي تفاصيل الإحصائيات: