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حقائق وأرقام عن مرضى السرطان في غزة خلال 2022

28 آذار / مارس 2023 12:49

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

نشرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إحصائيات حول مرضى السرطان في قطاع غزة خلال عام 2022 الماضي.

وقالت الوزارة، إن نسبة وفيات السرطان بلغت 15.1% من إجمالي الوفيات في غزة.

وفيما يلي تفاصيل الإحصائيات:

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