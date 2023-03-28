"المباحث العامة" تضبط 2470 قطعة مفرقعات شمال غزة

غزة- وكالة الرأي

ضبط قسم التحري بدائرة شرطة مباحث محافظة شمال غزة، 2470 قطعة من المفرقعات، وأوقفت ثلاثة من مروجيها، ضمن جهود المباحث العامة المبذولة في محاربة تصنيع وترويج هذه المواد.

وأوضح مدير مباحث محافظة شمال غزة المقدم رائد البنا، أن قسم التحري تابع إحدى المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تروج لبيع المفرقعات، وبالمتابعة الميدانية تم ضبط المدعو (أ.ع) 20 عامًا، سكان بلدة بيت لاهيا في المحافظة، وبحوزته 220 قطعة من المفرقعات.

وبين البنا أنه باستجواب المشتبه به أفاد بأن مصدر المفرقعات، هو المدعو (أ. م) وبمتابعته ميدانياً تم ضبط المذكور وبحوزته 1500 قطعة من المفرقعات النارية.

وفي سياق متصل، لفتت مباحث التحري إلى أنها ومن خلال مصادرها الميدانية، ضبطت المدعو (أ. خ) وهو من أصحاب السوابق في بيع المفرقعات، وبحوزته 750 قطعة من المفرقعات.

وعليه تمت إحالة ملف القضيتين والمضبوطات لمكتب تحقيق شرطة معسكر جباليا؛ لاستكمال الإجراءات القانونية، وفقاً للأصول.

وتأتي هذه الجهود في إطار المحافظة على السكينة العامة والأجواء الملائمة خلال شهر رمضان المبارك، نظرا إلى أن تداول هذه المواد واستخدامها يشكل خطراً على حياة المواطنين، فضلاً عن تشكيلها مصدر إزعاج وترويع للآمنين.

