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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

28 آذار / مارس 2023 02:24

أرشيف
أرشيف

غزة - وكالة الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون للمسافرين من الحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/12).

كذلك الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/12).

ودعت الهيئة ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت المسافرين تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت الهيئة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

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