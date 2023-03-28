وكيل السياحة يبحث مع هيئة المطاعم والفنادق تصنيفات المنشآت السياحية

غزة – وكالة الرأي:

بحث وكيل وزارة السياحة والآثار د. محمد خلة مع الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق الآليات التي يرتكز عليها تصنيف المنشآت السياحية في قطاع غزة من حيث جودة الخدمات والتزام الضوابط القانونية.

وأكد الوكيل خلة أن الوزارة تسير وفق رؤية واضحة في هذا الصدد، حيث عكفت على وضع تصور للتصنيفات الخاصة بالمنشآت السياحية وعقدت ورشة عمل في وقت سابق بهذا الخصوص للنقاش مع أصحاب المنشآت السياحية حول هذا التصور وإضافة المقترحات والتعديلات ما انعكس على المخرج العام الذي تسير الوزارة اليوم وفقه.

وبين خله بأن اجتماعه مع هيئة المطاعم والفنادق يأتي في طور العمل على تحسين أداء هذه المنشآت وقيامها بدورها على الوجه الأمثل والاستماع للعقبات التي تواجه أصحابها والعمل على حلها.

بدورها أكدت إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق على إيجابية اللقاء، وثمنت دور الوزارة في السعي الجاد لوضع تصور مكتمل لتصنيفات المنشآت السياحية ومتابعة ذلك وعملها على وضع الحلول أمام المشكلات التي تواجه القطاع السياحي بما ينهض بدوره الطبيعي في دعم الاقتصاد الوطني.