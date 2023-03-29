ميتا تخطيط لخفض المكافآت لبعض الموظفين المستحقة فى مارس 2024

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال شركة Meta Platforms المالكة لفيسبوك تخطط لخفض المكافآت المدفوعة لبعض الموظفين، وتقييم أداء الموظفين بشكل متكرر.

وقال تقرير وول ستريت جورنال إن موظفي عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، الذين حصلوا على تصنيف "يلبي معظم التوقعات" في مراجعات نهاية العام 2023، سيحصلون على نسبة أقل من المكافآت ومكافأة الأسهم المقيدة المستحقة في مارس 2024، وفقاً لموقع gadgets360.

وأضافت وول ستريت جورنال إن مضاعف المكافأة لهذه الدرجة تم تخفيضه إلى 65 % من 85 % في وقت سابق، مضيفًا أن الشركة ستستأنف أيضًا تقييم أداء الموظفين مرتين في السنة.

وقال متحدث باسم ميتا في بيان لرويترز "نجري تغييرات على عملية الأداء لدينا، مع مراعاة ما تعلمناه وردود الفعل على مدار العام الماضي مع التحسين للمستقبل، هذه التغييرات لا تتعلق بإعادة هيكلة القوى العاملة"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

في 14 مارس، أعلنت الشركة أنها ستلغي 10000 وظيفة هذا العام في جولة ثانية من تسريح العمال، كجزء من إعادة الهيكلة التي ستشهد إلغاء خطط التوظيف لـ 5000 فرصة عمل، وتدمير المشاريع ذات الأولوية المنخفضة و "تسوية" الطبقات الوسطى.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن رويترز، سيترك أحد المديرين التنفيذيين المخضرمين لمنتجات Meta الإعلانية الشركة في مايو، وسط تقليم استمر لأشهر للمشاريع والموظفين الذين أطلق عليهم الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج "عام الكفاءة".

قال دان ليفي، نائب رئيس المراسلة التجارية لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي حاليًا، في منشور على شبكة Meta الاجتماعية الداخلية يوم الاثنين الماضي إنه يريد التركيز على الأسرة بعد أن فقد طفلًا بسبب سرطان الدم، وكتب "لقد اتخذت هذا القرار ببطء (على مدار العامين الماضيين أو أكثر) ثم فجأة".

وأكد متحدث باسم Meta رحيل Levy وقال إن الرسائل التجارية ستظل أولوية إستراتيجية ومجال استثمار للشركة هذا العام.

ويعمل ليفي في ميتا منذ 14 عامًا، وتم تصنيف مشروع الرسائل التجارية الذي يرأسه من قبل زوكربيرج من حيث إمكانات النمو، على الرغم من أنه تم استبداله العام الماضي كرئيس عام لمنتجات الإعلانات والأعمال.