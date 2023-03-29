النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2495)   الأربعاء 29مارس 2023

13:28الشرطة المجتمعية برفح تُنهـي عددًا من الخلافات المالية

13:39وحدة شؤون القدس بالأوقاف تُحذّر من اقتحام المستوطنين للأقصى

13:40"هنا باقون" .. مسير كشفي في غزة بذكرى يوم الأرض

13:59حماس تدعو للمشاركة في فعاليات ذكرى يوم الأرض

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