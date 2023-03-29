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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2495) الأربعاء 29مارس 2023

29 آذار / مارس 2023 01:07

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2495)   الأربعاء 29مارس 2023

أخبار فلسطينية

·         عرين الأسود: مجموعاتنا اشتبكت مع قوات الاحتلال المقتحمة لنابلس

·         الذكرى الـ47..عشية يوم الأرض: أراضٍ على الحدود الشرقية لقطاع غزة دخولها "ممنوع" وخسارتها فادحة

·         تفاصيل قرار منع الاعتكاف في المسجد الأقصى تم صياغته في قمة العقبة

·         اعتقلت عدداً من المواطنين..بالفيديو الاحتلال يقتحم عدداً من مدن الضفة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة

·         لليوم الـ" 53"...الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه وسط تدهور حالته الصحية  

·         اعتقالات بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في الضفة

·         مستشفى حمد في غزة يعيد البلعاوي لحياته وعمله

·         عباس وأردوغان يبحثان هاتفيًا آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

أخبار إسرائيلي

·         ·         أزمة بالعلاقات: لقاء نتنياهو وأوستن بالمطار ذكّر الأميركيين بزياراتهم للعراق

·         نتنياهو ردا على بايدن: "إسرائيل مستقلة وقراراتها وفقا لإرادة مواطنيها"

·         إسرائيل تطلق القمر الاصطناعي "أوفيك 13" للتجسس

·         هل يبقى غالانت في منصبه وزيرا للأمن الإسرائيلي؟

·         سفير "تل أبيب" الأسبق بواشطن: سمعت من أمريكا أن نتنياهو خطر وجودي على "إسرائيل"

اخبار دولية

·         »بايدن: لن أدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض في المستقبل القريب

·         »الاتحاد الأوروبي: إسرائيل هدمت 953 مبنىً فلسطينياً خلال 2022

·         الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بتعويضات عن هدم منشآت فلسطينية ممولة أوروبي

·         بايدن يدعو نتنياهو للتخلي عن تشريعات القضاء.. والأخير يرد: لا نقبل الضغط من أفضل الأصدقاء

·         بايدن: نتنياهو لن يزور واشنطن في المستقبل القريب

اخبار عربية

·         قطر تحذر من أي تغييرات على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى

·         التعاون الإسلامي تدعو لوقف اعتداءات الاحتلال على الأقصى

·         منظمات إسلامية تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين لباحات الأقصى

·         اليمن يدين اقتحام المستوطنين الإسرائيلين لباحات المسجد الأقصى

 الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

·         الاحتلال يسمح لأول فوج من غزة بالصلاة في الأقصى.. وحماس تندد باقتحامات المستوطنين في رمضان

·         الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بتعويضات عن هدم منشآت فلسطينية ممولة أوروبيا

·         تشكيل ميليشيا مسلحة يعني استعداد نتنياهو لحرب أهلية.. و”لجنة المتابعة” تصفها بالتهديد الوجودي المباشر على فلسطينيي الداخل

·         جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا بعد حصار منزله في نابلس- (فيديوهات)

·         الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر “حرس بن غفير” على ساحة الصراع

·         فلسطينيون يشيعون جثمان شهيد في نابلس والاحتلال يخطر بهدم مسجد جنوب الضفة ويقيم بؤرة استيطانية في الأغوار

·         ع طرف المعلقة”.. احتفاء الأسرى الفلسطينيين بالطعام وتكتيكات الطبيخ داخل السجون الإسرائيلية

·         مؤسسات غزة الخيرية توزع مساعدات على 150 ألف أسرة فقيرة في رمضان

·         استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال 

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·          

الشرق الأوسط

·         قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم نابلس

·         الأميركيون يربطون بين التعديلات القضائية الإسرائيلية والاستيطان في  الأراضي الفلسطينية

الغد الأردنية

·         نتنياهو رداً على بايدن: إسرائيل دولة ذات سيادة 

·         حوارة” الفلسطينية.. تحت اعتداءات المستوطنين مجددا

·          قطر تحذر من أي تغييرات على الوضع التاريخي والقانوني بالمسجد

·         ظهور جسم غريب في سماء فلسطين- شاهد الفيديو

الاهرام المصرية

·          

·         عباس وأردوغان يبحثان هاتفيًا آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

·        

  •  

الشروق المصرية

·         الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بتعويضات عن هدم منشآت فلسطينية ممولة أوروبي

·         بن غفير: إسرائيل دولة مستقلة وليست نجمة أخرى على العلم الأمريكي

·         اعتقال 3 فلسطينيين وإصابة اثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لنابلس

·         عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

·         منظمات إسلامية تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين لباحات الأقصى

·         اليمن يدين اقتحام المستوطنين الإسرائيلين لباحات المسجد الأقصى

·         تقارير: قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس

·         بايدن يدعو نتنياهو للتخلي عن تشريعات القضاء.. والأخير يرد: لا نقبل الضغط من أفضل الأصدقاء

·         بايدن: نتنياهو لن يزور واشنطن في المستقبل القريب

الشرق القطرية

·         مستشفى حمد في غزة يعيد البلعاوي لحياته وعمله

·         مجلس التعاون الخليجي يدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

·         الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي 

·          

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

·        
تقرير "معركة جنين".. المقاومة استلهمت قوتها من حكاية سطّرها أبطال المخيم

·         25 عامًا على استشهاد المهندس الثاني في كتائب القسام محيي الدين الشريف

·         بالفيديو مستوطنون يقتحمون "الأقصى" صبيحة اليوم الـ7 من "رمضان"

·         عرين الأسود: مجموعاتنا اشتبكت مع قوات الاحتلال المقتحمة لنابلس

·         تقرير شهداء يوم الأرض .. دماءٌ حافظت على الهوية وأفشلت مخطط التهويد

·         الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة

·         أهالي المعتقلين السياسيين يستنكرون اعتقالات السلطة السياسية

صحيفة الأيام

·         استشهاد شاب من قرية زواتا متأثراً بإصابته بالرصاص قبل شهر في نابلس

·         »بؤرة استيطانية في الأغوار الشمالية وحملة هدم ومصادرة في محافظات عدة

·         »الأسير دقة يتعرض لانتكاسة جديدة ويدخل مرحلة الخطر

·         »سلطة النقد وجمعية البنوك تعلنان خفض الفوائد على القروض للأفراد

·         »خفض أسعار الكهرباء اعتباراً من الشهر المقبل

·         »بايدن: لن أدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض في المستقبل القريب

·         »الاتحاد الأوروبي: إسرائيل هدمت 953 مبنىً فلسطينياً خلال 2022

·         »"الحرس القومي": ميليشيا بن غفير قد تُستخدم ضد خصوم سياسيين

 صحيفة القدس

·         إصابة طفيفة في نابلس.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

·         الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: توتر دائم يعيشه أطفال جنين

·         المغرب أمام الموازنة بين تحالفه مع إسرائيل دون تخليه عن الفلسطينيين

·         العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

·         إصابة اثنين من رعاة الأغنام في اعتداء للمستوطنين شرق بيت لحم

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» الحياة الجديدة

·         وعدها أن تكون أم الشهيد

·         لأول مرة فتاة مصرية ترفع الأذان في أمريكا

·         زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب جنوب إيطاليا

·         90% من سكان المنطقة العربية يفتقرون المياه

·         رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحامات المسجد الأقصى

وكالة  الرأي

·         صور "التنمية" تبدأ بتوزيع مساعدات على الأسر المتعففة بغزة

·         عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

·         محدث الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة والقدس

·         قطر تحذر من أي تغييرات على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى

·         التعاون الإسلامي تدعو لوقف اعتداءات الاحتلال على الأقصى

·         إحصائية عمل وزارة المالية على المعابر أمس

·        المرور: 7 إصابات في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

وكالة صفا

·         فقدت ابنها وزوج ابنتها معًا"...بالصور عائلة الشهيد خلوف.. فقدان موجع ودموع على موائد الإفطار

·         حواجز الضفة.. محطات إذلال للفلسطينيين في رمضان

·         سفير "تل أبيب" الأسبق بواشطن: سمعت من أمريكا أن نتنياهو خطر وجودي على "إسرائيل"

·         عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

·         بالصور أضخم عملية عسكرية منذ النكسة.. 21 عامًا على "السور الواقي"

·         محدث بالتزامن مع السحور.. الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة

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فلسطين اليوم

·         الذكرى الـ47..عشية يوم الأرض: أراضٍ على الحدود الشرقية لقطاع غزة دخولها "ممنوع" وخسارتها فادحة

·         تفاصيل قرار منع الاعتكاف في المسجد الأقصى تم صياغته في قمة العقبة

·         اعتقلت عدداً من المواطنين..بالفيديو الاحتلال يقتحم عدداً من مدن الضفة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة

·         لليوم الـ" 53"...الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه وسط تدهور حالته الصحية  

·         اعتقالات بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في الضفة

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سما نيوز

·         بن غفير لبايدن : "لسنا نجمة اخرى في العلم الأمريكي".. ماعلاقة اقالة غالنت بغزة ؟

·         لقاء نتنياهو وأوستن بالمطار ذكّر الأميركيين بزياراتهم للعراق وحذروه من التالي ..

·         صوم وصلاة وافطار.. شاهد: هذا ما فعله رئيس وزراء إسكتلندا بعد انتخابه ..

·         الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

·         نتنياهو يرد على بايدن.. غانتس: "انذار عاجل"

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عرب 48

·         بؤرة استيطانية بالأغوار وقطع أشجار زيتون ببيت لحم

·         الاحتلال يخطر بهدم مسجد بالخليل ويصادر غرف زراعية بالقدس

·         غليك يتقدم اقتحامات المستوطنين للأقصى

·         مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات قرب جنين

·         "حرس مدني" مقابل ميليشيات بن غفير لحماية المتظاهرين ضد إضعاف القضاء

·         عزمي بشارة: نتنياهو سيضطرّ إلى تلبية مطالب إضافيّة للصهيونيّة الدينيّة

·         أزمة بالعلاقات: لقاء نتنياهو وأوستن بالمطار ذكّر الأميركيين بزياراتهم للعراق

·         نتنياهو ردا على بايدن: "إسرائيل مستقلة وقراراتها وفقا لإرادة مواطنيها"

·         إسرائيل تطلق القمر الاصطناعي "أوفيك 13" للتجسس

·         هل يبقى غالانت في منصبه وزيرا للأمن الإسرائيلي؟

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