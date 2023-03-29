النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2495) الأربعاء 29مارس 2023
أخبار فلسطينية
· عرين الأسود: مجموعاتنا اشتبكت مع قوات الاحتلال المقتحمة لنابلس
· الذكرى الـ47..عشية يوم الأرض: أراضٍ على الحدود الشرقية لقطاع غزة دخولها "ممنوع" وخسارتها فادحة
· تفاصيل قرار منع الاعتكاف في المسجد الأقصى تم صياغته في قمة العقبة
· اعتقلت عدداً من المواطنين..بالفيديو الاحتلال يقتحم عدداً من مدن الضفة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة
· لليوم الـ" 53"...الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه وسط تدهور حالته الصحية
· اعتقالات بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في الضفة
· مستشفى حمد في غزة يعيد البلعاوي لحياته وعمله
· عباس وأردوغان يبحثان هاتفيًا آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية
أخبار إسرائيلي
· · أزمة بالعلاقات: لقاء نتنياهو وأوستن بالمطار ذكّر الأميركيين بزياراتهم للعراق
· نتنياهو ردا على بايدن: "إسرائيل مستقلة وقراراتها وفقا لإرادة مواطنيها"
· إسرائيل تطلق القمر الاصطناعي "أوفيك 13" للتجسس
· هل يبقى غالانت في منصبه وزيرا للأمن الإسرائيلي؟
· سفير "تل أبيب" الأسبق بواشطن: سمعت من أمريكا أن نتنياهو خطر وجودي على "إسرائيل"
اخبار دولية
· »بايدن: لن أدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض في المستقبل القريب
· »الاتحاد الأوروبي: إسرائيل هدمت 953 مبنىً فلسطينياً خلال 2022
· الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بتعويضات عن هدم منشآت فلسطينية ممولة أوروبي
· بايدن يدعو نتنياهو للتخلي عن تشريعات القضاء.. والأخير يرد: لا نقبل الضغط من أفضل الأصدقاء
· بايدن: نتنياهو لن يزور واشنطن في المستقبل القريب
اخبار عربية
· قطر تحذر من أي تغييرات على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى
· التعاون الإسلامي تدعو لوقف اعتداءات الاحتلال على الأقصى
· منظمات إسلامية تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين لباحات الأقصى
· اليمن يدين اقتحام المستوطنين الإسرائيلين لباحات المسجد الأقصى
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
· الاحتلال يسمح لأول فوج من غزة بالصلاة في الأقصى.. وحماس تندد باقتحامات المستوطنين في رمضان
· الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بتعويضات عن هدم منشآت فلسطينية ممولة أوروبيا
· تشكيل ميليشيا مسلحة يعني استعداد نتنياهو لحرب أهلية.. و”لجنة المتابعة” تصفها بالتهديد الوجودي المباشر على فلسطينيي الداخل
· جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا بعد حصار منزله في نابلس- (فيديوهات)
· الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر “حرس بن غفير” على ساحة الصراع
· فلسطينيون يشيعون جثمان شهيد في نابلس والاحتلال يخطر بهدم مسجد جنوب الضفة ويقيم بؤرة استيطانية في الأغوار
· ع طرف المعلقة”.. احتفاء الأسرى الفلسطينيين بالطعام وتكتيكات الطبيخ داخل السجون الإسرائيلية
· مؤسسات غزة الخيرية توزع مساعدات على 150 ألف أسرة فقيرة في رمضان
· استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال
·
·
الشرق الأوسط
· قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم نابلس
· الأميركيون يربطون بين التعديلات القضائية الإسرائيلية والاستيطان في الأراضي الفلسطينية
الغد الأردنية
· نتنياهو رداً على بايدن: إسرائيل دولة ذات سيادة
· “حوارة” الفلسطينية.. تحت اعتداءات المستوطنين مجددا
· قطر تحذر من أي تغييرات على الوضع التاريخي والقانوني بالمسجد…
· ظهور جسم غريب في سماء فلسطين- شاهد الفيديو
الاهرام المصرية
·
· عباس وأردوغان يبحثان هاتفيًا آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية
·
الشروق المصرية
· الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بتعويضات عن هدم منشآت فلسطينية ممولة أوروبي
· بن غفير: إسرائيل دولة مستقلة وليست نجمة أخرى على العلم الأمريكي
· اعتقال 3 فلسطينيين وإصابة اثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لنابلس
· عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
· منظمات إسلامية تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين لباحات الأقصى
· اليمن يدين اقتحام المستوطنين الإسرائيلين لباحات المسجد الأقصى
· تقارير: قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس
· بايدن يدعو نتنياهو للتخلي عن تشريعات القضاء.. والأخير يرد: لا نقبل الضغط من أفضل الأصدقاء
· بايدن: نتنياهو لن يزور واشنطن في المستقبل القريب
الشرق القطرية
· مستشفى حمد في غزة يعيد البلعاوي لحياته وعمله
· مجلس التعاون الخليجي يدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
· الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي
·
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
·
تقرير "معركة جنين".. المقاومة استلهمت قوتها من حكاية سطّرها أبطال المخيم
· 25 عامًا على استشهاد المهندس الثاني في كتائب القسام محيي الدين الشريف
· بالفيديو مستوطنون يقتحمون "الأقصى" صبيحة اليوم الـ7 من "رمضان"
· عرين الأسود: مجموعاتنا اشتبكت مع قوات الاحتلال المقتحمة لنابلس
· تقرير شهداء يوم الأرض .. دماءٌ حافظت على الهوية وأفشلت مخطط التهويد
· الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة
· أهالي المعتقلين السياسيين يستنكرون اعتقالات السلطة السياسية
صحيفة الأيام
· استشهاد شاب من قرية زواتا متأثراً بإصابته بالرصاص قبل شهر في نابلس
· »بؤرة استيطانية في الأغوار الشمالية وحملة هدم ومصادرة في محافظات عدة
· »الأسير دقة يتعرض لانتكاسة جديدة ويدخل مرحلة الخطر
· »سلطة النقد وجمعية البنوك تعلنان خفض الفوائد على القروض للأفراد
· »خفض أسعار الكهرباء اعتباراً من الشهر المقبل
· »بايدن: لن أدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض في المستقبل القريب
· »الاتحاد الأوروبي: إسرائيل هدمت 953 مبنىً فلسطينياً خلال 2022
· »"الحرس القومي": ميليشيا بن غفير قد تُستخدم ضد خصوم سياسيين
صحيفة القدس
· إصابة طفيفة في نابلس.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
· الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: توتر دائم يعيشه أطفال جنين
· المغرب أمام الموازنة بين تحالفه مع إسرائيل دون تخليه عن الفلسطينيين
· العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
· إصابة اثنين من رعاة الأغنام في اعتداء للمستوطنين شرق بيت لحم
·
» الحياة الجديدة
· وعدها أن تكون أم الشهيد
· لأول مرة فتاة مصرية ترفع الأذان في أمريكا
· زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب جنوب إيطاليا
· 90% من سكان المنطقة العربية يفتقرون المياه
· رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحامات المسجد الأقصى
وكالة الرأي
· صور "التنمية" تبدأ بتوزيع مساعدات على الأسر المتعففة بغزة
· عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
· محدث الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة والقدس
· قطر تحذر من أي تغييرات على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى
· التعاون الإسلامي تدعو لوقف اعتداءات الاحتلال على الأقصى
· إحصائية عمل وزارة المالية على المعابر أمس
· المرور: 7 إصابات في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
وكالة صفا
· فقدت ابنها وزوج ابنتها معًا"...بالصور عائلة الشهيد خلوف.. فقدان موجع ودموع على موائد الإفطار
· حواجز الضفة.. محطات إذلال للفلسطينيين في رمضان
· سفير "تل أبيب" الأسبق بواشطن: سمعت من أمريكا أن نتنياهو خطر وجودي على "إسرائيل"
· عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
· بالصور أضخم عملية عسكرية منذ النكسة.. 21 عامًا على "السور الواقي"
· محدث بالتزامن مع السحور.. الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة
·
فلسطين اليوم
· الذكرى الـ47..عشية يوم الأرض: أراضٍ على الحدود الشرقية لقطاع غزة دخولها "ممنوع" وخسارتها فادحة
· تفاصيل قرار منع الاعتكاف في المسجد الأقصى تم صياغته في قمة العقبة
· اعتقلت عدداً من المواطنين..بالفيديو الاحتلال يقتحم عدداً من مدن الضفة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة
· لليوم الـ" 53"...الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه وسط تدهور حالته الصحية
· اعتقالات بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في الضفة
·
سما نيوز
· بن غفير لبايدن : "لسنا نجمة اخرى في العلم الأمريكي".. ماعلاقة اقالة غالنت بغزة ؟
· لقاء نتنياهو وأوستن بالمطار ذكّر الأميركيين بزياراتهم للعراق وحذروه من التالي ..
· صوم وصلاة وافطار.. شاهد: هذا ما فعله رئيس وزراء إسكتلندا بعد انتخابه ..
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
· نتنياهو يرد على بايدن.. غانتس: "انذار عاجل"
·
عرب 48