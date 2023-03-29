الاقتصاد: تنفيذ 148 زيارة تفقدية على المحال والأسواق

غزة – وكالة الرأي :

نفذت الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني 148 زيارة تفقدية و19 جولة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في قطاع غزة.

وأكدت الإدارة، أنها سجلت 17 محضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وكذلك 27 محضر ضبط لعدد من السلع والمنتجات.

وأعلنت الإدارة أن الطواقم خلال جولاتها ضبطها 83 طبق بيض لارتفاع سعر الطبق إلى 16 شيكل للمستهلك في مخالفة لقرار الوزارة بعدم ارتفاع السعر عن 15 شيكل للمستهلك.

وأوضحت الطواقم أنها ضبطت 9944 كجم عين جمل مقشر بسبب الرسوب في الفحص المخبري، وكذلك ضبط 2325 كجم فستق سوداني مقشر كونه غير مطابق للمواصفات الفلسطينية وغير صالح.

وأشارت الإدارة إلى أن دائرة القياس نظمت 9 زيارات على محال الحلويات في محافظة خانيونس لمتابعة تراخيص الموازين والتأكد من سلامتها.

وأوضحت الإدارة بأن جولاتها مستمرة على مدار الأسبوع وطوال أيام شهر رمضان ولن تسمح بالتلاعب بحياة المواطنين من خلال الغش ورفع الأسعار.