اختار نظام ChatGPT أو نظام روبوتات الدردشة الذي يعتمد على استخراج الإجابات من دردشة تحمل أسئلة ومحادثات قبل أيام، التشكيلة المثالية لفريق ليفربول الإنجليزي عبر التاريخ.

اختفاء محمد صلاح على رادار الذكاء الاصطناعي.. فريق ليفربول المثالي عبر التاريخ "خذ وهات".. هدف بقدم محمد صلاح بعد جملة تكتيكية رائعة (فيديو)

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وبعد أن تم إدخال تاريخ فريق ليفربول بالكامل على النظام، اختيرت التشكيلة المثالية "للريدز" والتي خلت من اسم النجم المصري محمد صلاح رغم كونه أحد أهم المهاجمين في تاريخ الفريق الإنجليزي.

علما أن محمد صلاح أصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز، برصيد 129 هدفا، خلال 6 مواسم فقط، متجاوزا الهداف السابق الأسطورة روبي فاولر، كما يعتبر "الفرعون" الهداف التاريخي "للريدز" في دوري أبطال أوروبا، متجاوزا الأسطورة ستيفن جيرارد.

لكن بالنسبة للذكاء الاصطناعي فإن أرقام صلاح المذكورة لا تكفي لأن يقتحم قائمة أفضل تشكيلة من لاعبي ليفربول عبر التاريخ.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تشكيلة من 11 لاعبا اختارهم الذكاء الاصطناعي، إذ جاء الحارس راي كليمنس الذي لعب 14 موسما مع "الريدز"، وأمامه رباعي مكون من زميليه فيل نيل في الظهير الأيسر وفي متوسط الدفاع الإسكتلندي آلان هانسن نجم الفريق في الثمانينات، لكن المفاجأة كانت بتواجد الظهير الأيمن الحالي ترينت ألكسندر-أرنولد وزميله الهولندي فيرجيل فان دايك في القائمة.

وفي خط الوسط، حضر كيفن كيغان على الجانب الأيسر، وفي الناحية المقابلة جون بارنز، وفي خط الوسط غراهام سونيس وستيفن جيرارد.

وحجز هداف ليفربول التاريخي إيان راش مكانه في خط الهجوم، وإلى جانبه اللاعب والمدرب السابق الأسطورة كيني دالغليش.

يذكر أن محمد صلاح (30 عاما) يحتل المركز السابع في ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 178 هدفا خلال 293 مباراة، لكنه مرشح أن ينهي الموسم في المركز الخامس، إذ تفصله 8 أهداف فقط عن ستيفن جيرارد، خامس الهدافين عبر تاريخ "الريدز".

المصدر: وسائل إعلام