5 أسباب لرفض مشاركة كلمة مرور WiFi مع الأصدقاء

قد تبدو فكرة الرفص عندما يطلب شخص ما كلمة مرور WiFi أمرًا غير مقبول ولكن قد يكون لذلك عواقب، لذلك يجب عليك الرفض، فتمتد الأخطار المحتملة من زيارة الفرد لمواقع الويب غير القانونية تحت عنوان IP الخاص بك إلى انتشار البرامج الضارة إلى أجهزتك، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

التنزيلات غير القانونية

إذا استخدم شخص آخر اتصالك بالإنترنت لتنزيل محتوى غير قانوني، فسيترك أثرًا عبر الإنترنت يعود إلى جهاز التوجيه الخاص بك، وقد تجد نفسك أمام غرامة أو من المحتمل أن تقوم السلطات بزيارتك.

انتشار البرامج الضارة

إذا كان جهاز، مثل الهاتف الذكي، مصابًا ببرامج ضارة ويتصل بشبكة Wi-Fi الخاصة بك، فقد يستمر في مهاجمة أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة اللوحية الخاصة بك أثناء انتشارها، وغالبًا ما تعمل البرامج الضارة في الخلفية، مما يعني أن الشخص قد يكون غير مدرك تمامًا للإصابة عند الاتصال.

رؤية الأجهزة المتصلة

يمنح السماح لشخص ما بالاتصال بشبكة Wi-Fi الخاصة بك، شخصًا ما حق الوصول إلى نظام حيث يتم إدخال البيانات وإخراجها، ويمكن لأي شخص خبير تقنيًا استخدام برامج كمبيوتر مجانية يمكنها فحص شبكتك والتي ستوفر قائمة بكل جهاز متصل حاليًا.

استخدام أجهزة أخرى على الشبكة

بينما أقل خطورة من بعض الإجراءات المحتملة الأخرى، يمكن أن يكون شخص ما يستخدم أجهزتك عبر شبكة Wi-Fi محبطًا.

ويمتلك العديد من الأشخاص أجهزة مثل الطابعات وأمازون أليكسا ومكبرات الصوت وحتى محركات الأقراص الثابتة المتصلة بالإنترنت.

يسمح للمستخدمين بالتحكم في جوانب من منازلهم عبر هواتفهم، ولكن من خلال مشاركة كلمة مرور Wi-Fi الخاصة بك، فمن المحتمل أن تسمح للآخرين باستخدام هذه الأجهزة.

مشاركة كلمة المرور الخاصة بك

إذا كنت تعيش في مبنى سكني أو منطقة يوجد بها عدد كبير من اتصالات Wi-Fi المحتملة، فقد يتسبب تسليم كلمة المرور الخاصة بك في حدوث مشكلات.



إذا قمت بمشاركة كلمة المرور مع شخص واحد، فيمكنه الاستمرار في مشاركتها مع العديد من الأشخاص الآخرين، مما يزيد من احتمال حدوث نشاط غير قانوني عبر عنوان IP الخاص بك.







