انستجرام يطلق ميزة الـ"مجموعات تعاونية" الجديدة

أطلق انستجرام ميزة جديدة تسمى مجموعات تعاونية تتيح لك ولأصدقائك حفظ الصور ومشاركتها مع بعضكما البعض، وفقا لتقرير theverge.



وقال التقرير، يقوم انستجرام ببناء ميزة المجموعات الحالية الخاصة به من خلال السماح لك بإنشاء مكتبات من المنشورات التي تشاركها مع الأصدقاء، وفي إعلان على تويتر يقول انستجرام أنه يمكنك الآن حفظ المحتوى في "مجموعات تعاونية" يمكنك أنت وأصدقاؤك مشاهدتها والمساهمة فيها، كما ذكرت موقع TechCrunch لأول مرة .

بينما طرح Instagram لأول مرة ميزة المجموعات التي تشبه Pinterest في عام 2017، والتي تتيح لك حفظ المنشورات وتنظيمها في فئات منفصلة، فإن هذا التحديث يضع شيئًا على الأشياء من خلال السماح لأصدقائك بإضافة منشورات خاصة بهم.



ووفقًا لقناة تحديثات IG الخاصة بالرئيس التنفيذي لشركة Instagram Adam Mosseri، يمكنك أنت وأصدقاؤك حفظ المنشورات من موجز Instagram وصفحة الاستكشاف وحتى الرسائل المباشرة.



ولاستخدام الميزة، ما عليك سوى الضغط على رمز الإشارة المرجعية في الزاوية السفلية اليمنى من المنشور الذي تريد حفظه، وتحديد الخيار لإنشاء مجموعة تعاونية جديدة، ومنحها اسمًا، ثم التبديل إلى الخيار الذي يشير إلى السماح للأصدقاء للانضمام إلى هذه المجموعة، ومن هنا يمكنك إضافة ما يصل إلى 250 شخصًا إلى مجموعتك.



ويقول Instagram أنه يمكنك إنشاء مجموعة تعاونية من داخل الدردشة أيضًا، وبمجرد الانتهاء من ذلك سيتمكن أي شخص داخل الدردشة من إضافة أو إزالة الصور من المجموعة المشتركة، مما يجعلها تبدو وكأنها طريقة ممتعة لتبادل الأفكار أو مشاركة المنشورات المضحكة مع الأصدقاء.



ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه إذا أضفت منشورًا من حساب خاص إلى مجموعة تعاونية، فلن يتمكن سوى الأشخاص الذين يتابعون الحساب من مشاهدة المنشور، وإذا قرر المنشئ حذف منشور قمت بوضعه بالفعل في مجموعتك، فسيقوم Instagram بإزالته من المجموعة، ولا يمكنك أيضًا جعل مجموعة تعاونية خاصة بمجرد إنشائها، ولا يمكنك مشاركة المجموعات الخاصة التي قمت بإنشائها بالفعل مع الآخرين.



