"ضمادة ذكية" توصل الدواء للجروح بدقة وتصلح الأنسجة!

ابتكر باحثون "ضمادة ذكية" تقوم بإيصال الدواء بدقة للجروح، ومراقبة تعافيها، وتسريع إصلاح الأنسجة.

واستعرض باحثون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، بالإضافة إلى طلاب الدراسات العليا في الهندسة الطبية بكلية كيك للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، تفاصيل اختراعهم في مجلة Science Advances، وتناقلته عدة وسائل إعلام.

وحسب الباحثين فإن الضمادة الذكية ستكون ذات فائدة عظيمة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري، والذي غالبا ما يوقف أو يمنع عملية التئام الجروح، وقد يؤدي ذلك إلى حالات أكثر خطورة.

وصنعت الضمادة الذكية من بوليمر مرن يحتوي على إلكترونيات وأدوية مدمجة، وفقما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وتراقب المستشعرات الموجودة على الإلكترونيات جزيئات مثل حمض البوليك أو اللاكتات وحالات مثل مستوى الأس الهيدروجيني أو درجة حرارة الجرح التي قد تشير إلى التهاب أو عدوى بكتيرية.

ويمكن للجهاز نقل البيانات من الجرح لاسلكيا إلى جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي قريب لمراجعتها من قبل المريض أو أخصائي طبي، إلى جانب توصيل مضاد حيوي أو دواء آخر مخزن داخل الضمادة مباشرة إلى الجرح. وأيضا يعد المجال الكهربائي منخفض المستوى لتحفيز الشفاء بشكل أسرع ميزة مهمة في الاختراع.

وأفاد معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بأنه في النماذج الحيوانية في ظل ظروف معملية، أظهرت الضمادات الذكية القدرة على توفير تحديثات في الوقت الفعلي حول حالات الجرح، وكانت النتائج واعدة.

وستركز الأبحاث المستقبلية على تحسين تكنولوجيا الضمادة واختبارها على المرضى من البشر، لاعتمادها لاحقا في حال اجتيازها للاختبارات.