النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2500) الثلاثاء 4/4/2023

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2500) الثلاثاء 4/4/2021
أخبار فلسطينية
الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار فلسطين حول المساءلة
غدا يوم حاسم في القدس بعد إصرار المتطرفين على تنفيذ مخططاتهم وسط تحذيرات للفصائل
"الأوقاف الفلسطينية": الاحتلال اقتحم الأقصى 25 مرة ومنع رفع الأذان 42 وقتًا بالحرم الإبراهيمي في مارس
الحكومة الفلسطينية: اقتطاعات إسرائيل من الضرائب ترفع عجز الموازنة إلى 610 ملايين دولار
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
مجلس الوزراء يقر موازنة عام 2023 ويرفعها للرئيس للمصادقة عليها
"القانوع" يشيد بتصدي كتائب القسام لطيران الاحتلال
الأغا: على العدو أن يدرك رسائل التحذير من حماقات بالأقصى
أخبار إسرائيلية
حوار إسرائيلي آخر بلا نتيجة... ورجال أعمال يحذرون من إفلاس الدولة
التوتر مع إيران وغزة يدفع نتنياهو للتراجع عن إقالة غالانت
زيادة سعر الفائدة في إسرائيل 25 نقطة أساس
نتنياهو يبحث عن عسكري يميني لقيادة “ميليشيات” بن غفير
الإعلام العبري: إصابتان في عملية طعن في ريشون لتسيون بتل أبيب وفرار المنفذ من المكان
"هآرتس": الضربات الإسرائيلية في سوريا محاولة لاستعادة الردع بعد عملية مجدو
يديعوت: إطلاق النار من جنين أمس آثار الرعب في أوساط المستوطنين
تقدير استراتيجي: سيناريوهان متوقعان لأزمة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي
يديعوت : إطلاق النار من جنين أمس آثار الرعب في أوساط المستوطنين
صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": حان الوقت لإعادة الأسرى الإسرائيليين من "قبضة حماس"
اخبار دولية
لافروف يترأس جلسة مجلس الأمن بشأن فلسطين
أخبار عربية
مقتل مدنيَّين في ضربة صاروخية إسرائيلية على سوريا
قوى فلسطينية وبرزايلية تنجح في منع "مهرجان الجامعات الإسرائيلية" في البرازيل
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
محكمة لحماس في غزة تقضي بإعدام متهمين اثنين بالتخابر لصالح إسرائيل
تشييع جثامين 3 شهداء في نابلس والخليل والشاباك يزعم أن تحذيرات عمليات المقاومة “غير مسبوقة”
غضب فلسطيني من “إفطار تطبيعي” جمع ضباطا إسرائيليين مع تجار ورجال عشائر في الخليل
وزارة الأسرى” بغزة تحذر من استشهاد الأسير وليد دقة.. وخيمة اعتصام دعما للمضرب خضر عدنان
أحدهما مرافق لنائب رئيس فتح.. استشهاد فلسطينييْن برصاص الاحتلال في نابلس- (صور وفيديو)
رئيس الوزراء الفلسطيني: الجريمة الإسرائيلية في نابلس تأتي ضمن سياسة ممنهجة يعتنقها القتلة
جيش الاحتلال يستهدف طائرة للقسام فوق غزة بعد ساعات من إسقاط أخرى إيرانية قادمة من سوريا
الشرق الأوسط
مقتل فلسطينيَّين برصاص إسرائيلي في نابلس
الاهرام المصرية
المجلس الوطني الفلسطيني يدين جريمة نابلس.. ويحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعياتها
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
الاحتلال يقتحم المصلى القبلي من المسجد الأقصى ويجبر المعتكفين على مغادرته
الشروق المصرية
زيادة سعر الفائدة في إسرائيل 25 نقطة أساس
شرطة الاحتلال تعتقل فلسطينية بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقدس
الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار فلسطين حول المساءلة
فيديو يوثق اللحظات الأولى.. قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا بزعم تنفيذه عملية طعن
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ستة شبان فلسطينيين من القدس
توتر يومي في المسجد الأقصى وتحذيرات فلسطينية من التداعيات
الغد الأردنية
الاحتلال يغلق معابره مع قطاع غزة
إطلاق نار على فلسطيني بزعم محاولة طعن شمال جنين- فيديو
الشرق القطرية
" رئيس وزراء الأردن يبحث تطورات القضية الفلسطينية مع وفد من الكونغرس الأمريكي
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة من قوات الاحتلال
حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة
بالفيديو والصور إصابات برصاص الاحتلال غرب رام الله واشتباكات في نابلس وجنين
إصابات بمواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس
البرغوثي: الزحف للأقصى واجب والدفاع عن قدسيّته أولوية
الاحتلال يفرج عن منسّق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت
القدس المحلية
محدث|| إصابات في رام الله.. اعتقالات في الضفة الغربية وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين
الحكومة الإسرائيلية تضاعف ميزانية مراقبة البناء الفلسطيني في مناطق(ج)
ليست من أولويات بن غفير.. أرقام قياسية بجرائم القتل في الداخل المحتل
عقب عملية إطلاق نار.. إصابات في مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس
الاحتلال يفرج عن أسير من قلقيلية بعد 16 عاما من الاعتقال
شرطة الاحتلال تقتحم المصلى القبلي في المسجد الأقصى لإخراج المعتكفين
الحياة الجديدة
الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من قلقيلية
جماهير نابلس تشيع الشهيدين الحلاق وأبو بكر
البكري: اقتحام الأقصى 25 مرة ومنع رفع الأذان 42 مرة بالحرم الإبراهيمي
"الجدار والاستيطان": 436 اعتداء للاحتلال والمستوطنون الشهر الماضي
مستوطنون يقتلعون 40 شتلة زيتون جنوب بيت لحم
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين
جريدة الأيام
الاحتلال يعلن تعرّض مستوطنة شرق جنين لإطلاق نار وتضرر منازل
الاحتلال يعلن استهداف مسيّرة في سماء القطاع
العليا" الإسرائيلية تقضي بعدم طرد عائلة سمرين من منزلها في سلوان
عير عميم": ترويج خطط لحوالى 6500 وحدة استيطانية في مستوطنات القدس الشرقية
التصدي لاعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في صوريف والنبي صالح
»70 ألفاً أدوا صلاتَي العشاء والتراويح بـ "الأقصى" والاحتلال يجدد إخلاء...
محكمة لـ "حماس" تحكم بإعدام شخصين للتخابر مع الاحتلال
وكالة صفا
3 إصابات واعتقال شاب بقرية كفر نعمة
الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل أسيرًا محررًا
الهيئة الدولية لإحياء يوم القدس العالمي تكشف عن شعارها هذا العام
بالفيديو "القسام" تعرض مشاهد لإطلاق صواريخ تجاه طيران الاحتلال
الأورومتوسطي يدعو للتحقيق بمساهمة شركة دنماركية بتجهيز مقاتلات إسرائيلية
نشطاء يطلقون حملة إلكترونية نصرة للمسجد الأقصى تحت وسم #رباطك_يحميه
وكالة الرأي الفلسطينية
إصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن في "تل أبيب"
الاحتلال يعتقل 13 مواطناً من الضفة بينهم سيدة
الاحتلال يضاعف ميزانيات مجالس المستوطنات لمراقبة البناء الفلسطيني
إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال في كفر نعمة برام الله
51 مواطناً من ذوي أسرى غزة يزورون أبناءهم في "نفحة"
مقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال في نابلس
"مدرسة اللد"تكرم المشاركات بدروتي القاعدة النورانية وإتقان سورة الفاتحة
فلسطين اليوم
بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وتعتقل أسيراً محرراً
ماذا هددت الفصائل "اسرائيل"عبر الوسطاء حال تنفيذ المتطرفين لخطواتهم في الأقصى غداً؟
"مهجة القدس": الأسير المجاهد أنور عليان يدخل عامه الـ (21) في سجون الاحتلال
إصابة شاب بمواجهات مع قوات الاحتلال في رام الله
الاحتلال يعلن حالة التأهب في القدس استعدادًا لما يسمى بـ"عيد الفصح"
سما نيوز
صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": حان الوقت لإعادة الأسرى الإسرائيليين من "قبضة حماس"
كتائب القسام تنشر مشاهد لإطلاق صواريخ أرض- جو تجاه طيران الاحتلال في سماء غزة
في أوّل ظهور لهما معا منذ الإقالة: جولة ميدانيّة مشتركة لنتنياهو وغالانت
التربية" تعلن نتائج المشاريع الفائزة بمعرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا
هبة الكرامة: تسريح معتقل وتمديد اعتقال آخرين وحكم بالسجن والعمل لشابين..
عرب 48
تسجيل أعلى عدد أسرى إداريين منذ الانتفاضة الثانية
الاحتلال يقتحم المصلى القبلي من المسجد الأقصى ويجبر المعتكفين على مغادرته
مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت أمر وإصابات في بيتا
وكالة وفا
قوى فلسطينية وبرزايلية تنجح في منع والغاء "مه ...
تواصل انتهاكات الاحتلال: شهيدان وإصابات واعتق ...
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 4 نيسان (أبريل)
- 2002م بداية مجزرة جنين التي استمرت أكثر من 11ميوماً، 6 أيام منها قصف عنيف خلف أكثر من 55 شهيداً، و350 مفقوداً وأكثر من 2000 معتقل ودمار 80% من مخيم جنين.
- 1950م مجلس الوصاية المنبثق عن هيئة الأمم المتحدة يوافق على تدويل مدينة القدس (الشطر الغربي). احتلت إسرائيل القدس الغربية عام 1948 بعد انسحاب القوات الإنكليزية منها، كما احتلت الشطر الشرقي من المدينة والحرم القدسي الشريف عام 1967.
- 1948م منظمة الهاغاناة الإرهابية الصهيونية تستغل موافقة قائد جيش الإنقاذ فوز الدين القاوقجي على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة في مستعمرة مشمار هاعيميك بناءً على طلب سكان المستعمرة والقوات البريطانية، وتخرق وقف إطلاق النار وتصد هجوم جيش الإنقاذ، في الوقت الذي تقوم فيه ألوية كرملي والكسدروني والبالماخ بالاستيلاء على القرى الفلسطينية في مرج بن عامر.
- 1948م قوات "الجهاد المقدس" الفلسطينية بقيادة عبد القادر الحسيني (1908 - 1948) تبدأ معركة حررت فيها بلدة القسطل القريبة من القدس من السيطرة الصهيونية. وقد استشهد الحسيني في نهاية المعركة.
- 1920م قامت انتفاضة العشرين في القدس حين منعت قوات الشرطة البريطانية أهل مدينة الخليل من دخول القدس للاشتراك في احتفالات النبي موسى وعيد الفصح عن المسيحيين الأرثوذكسي.
- 1920م مدينة القدس تشهد انتفاضة واسعة بقيادة الحاج أمين الحسيني (1897 - 1974) عُرفت باسم "ثورة النبي موسى" (4 - 10 نيسان/ أبريل 1920) بعد أن دنس يهودي إحدى الرايات أثناء احتفال ديني.