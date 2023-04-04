النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2500) الثلاثاء 4/4/2023

1948م منظمة الهاغاناة الإرهابية الصهيونية تستغل موافقة قائد جيش الإنقاذ فوز الدين القاوقجي على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة في مستعمرة مشمار هاعيميك بناءً على طلب سكان المستعمرة والقوات البريطانية، وتخرق وقف إطلاق النار وتصد هجوم جيش الإنقاذ، في الوقت الذي تقوم فيه ألوية كرملي والكسدروني والبالماخ بالاستيلاء على القرى الفلسطينية في مرج بن عامر.