النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2502) الخميس6/4/2023
أخبار فلسطينية
- رويترز: فصائل فلسطينية تطلق رشقة صاروخية من شمال قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف
- جمعية حقوقية إسرائيلية تطالب بنقل الأسير عدنان خضر إلى مستشفى والسماح بزيارته
- المقاومة المسلحة تتأهب وتتدخل لنصرة الأقصى ميدانيا وتلوح بتصعيد الردود
- 2200 حالة اعتقال منذ مطلع العام بالضفة والقدس
- لليوم الثاني: قذائف صاروخية من غزة وغارات للاحتلال
- تقرير حكومة اشتية تهدد ناشطين في حراك المعلمين بالتقاعد القسري
- »"أوقاف القدس" يدعو لإعمار الأقصى ويؤكد فتحه للمعتكفين طيلة رمضان
- القدس: إصابة فتى برصاص الاحتلال في سلوان واعتقالات في الطور
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أخبار إسرائيلي
- »مطالبة الإسرائيليين بحمل سلاحهم خلال جميع تنقلاتهم
- الفصح اليهودي": مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يحجبه عن الفلسطينيين
- بن غفير يطالب بعودة الاغتيالات الإسرائيلية إلى غزة
- غالانت يجري تقييما للوضع الأمنيّ بمشاركة هليفي وبار
- الشرطة الإسرائيلية تحاول تبرير أقوال شبتاي العنصرية عن العرب
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اخبار دولية
- أردوغان: يجب إنهاء التهديدات لـ«الأقصى» بشكل قاطع
- لجنة تابعة للأمم المتحدة تدين اقتحام "الأقصى" وتدعو لمُحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها
- كندا: قلقون للغاية من عنف الاحتلال الإسرائيلي بالأقصى وتدعو نتنياهو لتغيير نهجه
- البيت الأبيض يدعو لتفادي أي تصعيد إضافي في الأقصى
- إدانات دولية للاقتحام الإسرائيلي للأقصى
- جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم بشأن اعتداءات الأقصى
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اخبار عربية
- الجامعة العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية
- المغرب تدين اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين وترويعهم
- رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحا
- برلماني أردني ينتقد ردود الفعل العربية والإسلامية تجاه اقتحام الأقصى
- أردنيون يطالبون بطرد سفير إسرائيل احتجاجا على اقتحام الأقصى
- حزب الله: نقف مع المقاومة الفلسطينية لردع العدو الإسرائيلي
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بعد إبعاد المصلّين الفلسطينيين- (فيديوهات)
- قصف إسرائيلي عنيف يستهدف قطاع غزة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي مجدداً على المصلين بالمسجد الأقصى- (فيديوهات)
- إصابة طفل فلسطيني برصاص مستوطن في القدس المحتلة
- “حماس”: إسماعيل هنية يصل العاصمة اللبنانية بيروت
- اقتحام وحشي و”تصعيد مجنون” ضد المصلين في المسجد الأقصى
- جمعية حقوقية إسرائيلية تطالب بنقل الأسير عدنان خضر إلى مستشفى والسماح بزيارته
- قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين.. والمعتكفات يستغثن “الله يا الله”- (صور وفيديوهات)
- المقاومة المسلحة تتأهب وتتدخل لنصرة الأقصى ميدانيا وتلوح بتصعيد الردود
الشرق الأوسط
- غارات إسرائيلية على قطاع غزة إثر إطلاق قذائف لليوم الثاني
- إدانات دولية للاقتحام الإسرائيلي للأقصى
- ماذا وراء التصعيد في الأقصى؟
- بن غفير يطالب بعودة الاغتيالات الإسرائيلية إلى غزة
- جامعة الدول العربية تطلق تحركاً دبلوماسياً للدفاع عن القدس
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الغد الأردنية
- دعوات إسرائيلية لهجوم عنيف على قطاع غزة…
- اللجنة الرئاسية العليا للكنائس تدين الاقتحام الوحشي…
- طائرات الاحتلال تقصف موقعا وسط قطاع غزة
- البيت الأبيض يدعو لتفادي أي تصعيد إضافي في الأقصى
الاهرام المصرية
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- لجنة تابعة للأمم المتحدة تدين اقتحام "الأقصى" وتدعو لمُحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها
- كندا: قلقون للغاية من عنف الاحتلال الإسرائيلي بالأقصى وتدعو نتنياهو لتغيير نهجه
-
- الشروق المصرية
- إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة إثر إطلاق قذائف لليوم الثاني
- رويترز: فصائل فلسطينية تطلق رشقة صاروخية من شمال قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف
- مُستوطن إسرائيلي يصيب طفلا فلسطينيًا بالرصاص في البلدة القديمة بالقدس المُحتلة
- تظاهرات ووقفات منددة باقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى داخل أراضي الـ48
- الجامعة العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية
- الرئاسة الفلسطينية: ما يجرى في المسجد الأقصى استمرار بخلق مناخ التصعيد
- الهلال الأحمر: 6 إصابات في اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى
- المغرب تدين اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين وترويعهم
- أردوغان: يجب إنهاء التهديدات لـ«الأقصى» بشكل قاطع
الشرق القطرية
- خبراء فلسطينيون لـ الشرق: الاحتلال يسعى لإفراغ الأقصى للمستوطنين
- إصابات واعتقالات في عدوان جديد لقوات الاحتلال على المسجد الأقصى
- رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات
- بمشاركة قطر.. الجامعة العربية تحذر من دوامة عنف جراء جرائم الاحتلال
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير من صلاة تهجد وطمأنينة إلى ساحة حرب.. معتكفون افتدوا "الأقصى" بأجسادهم
- محدث بالفيديو والصورمستوطنون يقتحمون"الأقصى" بالزي الكهنوتي في أول أيام عيد "الفصح اليهودي"
- تقرير حكومة اشتية تهدد ناشطين في حراك المعلمين بالتقاعد القسري
- بالتزامن مع منع صلاة الفجر بالأقصى.. المقاومة تقصف الغلاف بالصواريخ
- بالفيديو الاحتلال يمنع آلاف المواطنين من أداء صلاة الفجر بالأقصى
- جبارين: شعبنا لن يفرّط بمقدساته والمقاومة لن تصمت على انتهاكات الاحتلال
- برلماني أردني ينتقد ردود الفعل العربية والإسلامية تجاه اقتحام الأقصى
- تقرير الملابس المصنعة محليًّا.. تصميمات جذابة وأسعار مناسبة
- جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم بشأن اعتداءات الاحتلال على "الأقصى"
- بيان سعودي إيراني مشترك عقب لقاء وزيري خارجية البلدين في بكين
- حزب الله يدين اعتداءات الاحتلال في الأقصى ويؤكد وقوفه مع الفلسطينيين
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صحيفة الأيام
- هكذا استباح المحتلون الأقصى: قمع وتخريب واعتقال المئات
- »أبو ردينة: الاحتلال مستمر بتدنيس المقدسات وخلق مناخ تصعيد وتوتر
- »غوتيريس "مصدوم" و"مذهول"
- »غزة: الوسطاء يعيدون الهدوء
- »غارات وقصف على غزة
- »مطالبة الإسرائيليين بحمل سلاحهم خلال جميع تنقلاتهم
- »"أوقاف القدس" يدعو لإعمار الأقصى ويؤكد فتحه للمعتكفين طيلة رمضان
- »الاحتلال يمنح تسهيلات لقاتل عائلة دوابشة المعتقل
» الحياة الجديدة
- بعد فرض قيود مشددة على المصلين: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- "المحامين العرب" يدين الاقتحام المتكرر للأقصى
- جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم بشأن اعتداءات الأقصى
- الاحتلال يصدر أزماته وانقساماته إلى بيوت الله
وكالة الرأي
- حزب الله: نقف مع المقاومة الفلسطينية لردع العدو الإسرائيلي
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بأول أيام عيد "الفصح"
- لجنة أممية تدين اقتحام الأقصى وتدعو لمحاسبة الاحتلال
- المقاومة تطلق 7 صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة
- نصرةً للأقصى .. 107 عمليات مقاومة بالضفة والقدس خلال 24 ساعة
- إصابة طفل برصاص مستوطن في القدس المحتلة
وكالة صفا
- بفعل هجوم الاحتلال الوحشي..بالصور مدير إعمار الأقصى لـ"صفا": أضرار غير مسبوقة في المصلى القبلي وعيادة المسجد
- الراصد لـ"صفا": أجواء خماسينية تبدأ الجمعة وعودة دراماتيكية للشتاء الأسبوع المقبل
- بالفيديو عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وقيود على دخول المصلين
- قناة عبرية: إطلاق 7 صواريخ من القطاع
- بالفيديو والصور مظاهرات واسعة في الداخل المحتل نصرة للأقصى
- بالفيديو إصابات باقتحام قوات الاحتلال الأقصى لإخراج المعتكفين
فلسطين اليوم
- بمناسبة ما يُسمى بـ "عيد الفصح"..بالفيديو جماعات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مُشددة من قوات الاحتلال
- جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم بشأن اعتداءات الاحتلال على الأقصى
- رداً على جرائم الاحتلال بالأقصى والقطاع
- بالفيديو المقاومة تُطلق رشقة صاروخية تجاه المستوطنات المحيطة بغزة
- طائرات الاحتلال تستهدف موقعاً للمقاومة وسط قطاع غزة
- بالفيديو إصابة فتى برصاص مستوطن واندلاع مواجهات مع الاحتلال في أحياء بالقدس
سما نيوز
- صحيفة تكشف عن رسالة جديدة للمقاومة بشأن الاعتداءات المتكررة بحق المصلين في المسجد الأقصى
- بعد فرض قيود مشددة على المصلين.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- المقاومة تُطلق رشقة صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة
- الاحتلال يقتحم الأقصى مجددًا واصابة معتكفين بجراح مختلفة
- إطلاق قذيفتين بالتزامن مع تواجُد رئيس الاركان هليفي في منطقة "غلاف غزة"
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عرب 48
- 2200 حالة اعتقال منذ مطلع العام بالضفة والقدس
- إسطنبول: توقيف 16 شخصا يشتبه بانتمائهم لـ"داعش" و"القاعدة"
- 2200 حالة اعتقال منذ مطلع العام بالضفة والقدس
- لليوم الثاني: قذائف صاروخية من غزة وغارات للاحتلال
- "الفصح اليهودي": مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يحجبه عن الفلسطينيين
- القدس: إصابة فتى برصاص الاحتلال في سلوان واعتقالات في الطور
- "الفصح اليهودي": مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يحجبه عن الفلسطينيين
- لليوم الثاني: قذائف صاروخية من غزة وغارات للاحتلال