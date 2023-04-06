وكالة الرأي الفلسطينية مختصون يوصون بنشر الوعي المعلوماتي لمحاربة الشائعات عبر الإعلام الرقمي وكالة الرأي الفلسطينية داخلية شمال غزة تُنجز قرابة 8 آلاف معاملة خلال مارس وكالة الرأي الفلسطينية دعوات لهبة شعبية كبرى في موريتانيا نصرة للمسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون الأجانب " تُصدر 3716 وثيقة في الرُبع الأول لـ 2023 وكالة الرأي الفلسطينية الأردن .. 262 حالة طلاق في الأسبوع الأول من رمضان وكالة الرأي الفلسطينية "توثيق" تطالب بفضح الاحتلال دولياً وتقديمه للمحاكمة وكالة الرأي الفلسطينية " تكية عباد الرحمن" توزع عشرات الوجبات على الأسر المتعففة يوميًا وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تقدم خدمة الإرشاد لـ 11482 زائراً للمواقع الأثرية منذ بداية 2023 وكالة الرأي الفلسطينية القناة 12 تزعم: صواريخ القسام (أرض- جو) محلية الصنع بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تستحدث عدة خدمات بمستشفياتها منذ بداية العام 2023
أخبار » الأخبار الحكومية

رئيس سلطة المياه يكرّم ماهر أبو سكران لبلوغه سن العطاء

06 نيسان / أبريل 2023 01:11

رئيس سلطة المياه يكرّم ماهر أبو سكران لبلوغه سن العطاء
رئيس سلطة المياه يكرّم ماهر أبو سكران لبلوغه سن العطاء

غزة - وكالة الرأي
 كرّم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، الموظف ماهر أبو سكران من دائرة الشؤون الادارية والمالية وذلك بعد بلوعه سن العطاء.

 وقال د. يوسف: إن لتكريم تعبير عن الشكر والامتنان والعرفان له بعد بلوغه سن العطاء، وبذله جهداً كبيراً خلال فترة عمله داخل  سلطة المياه وجودة البيئة،  حيث كان له إسهاما كبيرا في تقديم خدمات نوعية للمواطنين.

وثمن د.يوسف دور الزميل أبو خالد على جهوده الكبيرة التي بذلها خلال سنوات عمله في الوزارة وخدمة الوطن والمواطن متمنيًا له التوفيق في حياته بعد بلوغه سن العطاء.

بدوره، أعرب الموظف ماهر أبو سكران عن سعادته بهذه اللفتة الكريمة للتكريم التي تنم عن المحبة والتعاون بين أواصل الوزارة والعاملين فيها ، مستعرضاً خلال كلمته بعضاً من سيرته  العملية والمهنية التي عمل بها.

وفي ختام الحفل تم تقديم درع تكريمي وهدية رمزية للزميل أ.ماهر أبو سكران في لفتة طيبة ومباركة لتكريمه.

رئيس سلطة المياه يكرّم ماهر أبو سكران لبلوغه سن العطاء 4e60a44b-6aaf-4f4d-9799-94ae5cde1411 ea468a39-5b62-466b-acec-b8ad26031c72
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟