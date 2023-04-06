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طباعة وتسليم 150 شهادة علامة تجارية

الاقتصاد: دائرة الملكية الفكرية تصدر تقريرها الأسبوعي

06 نيسان / أبريل 2023 01:49

الاقتصاد: دائرة الملكية الفكرية تصدر تقريرها الأسبوعي
الاقتصاد: دائرة الملكية الفكرية تصدر تقريرها الأسبوعي

غزة- وكالة الرأي
 أصدرت دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني تقرير عملها خلال الأسبوع الحالي.

وبين التقرير أن دائرة الملكية الصناعية استقبلت (39) طلب تسجيل علامة تجارية ورسم صناعي، و (14) معاملة شملت تغييرات على العلامات ما بين تجديد ونقل ملكية وتغير اسم وكذلك تغيير الوكيل وتغيير شكل علامة، و طباعة وتسليم (150) شهادة علامة تجارية، والتفتيش على (27)  علامة تجارية.

وأكدت الدائرة حرصها على تقديم الافادة الشفوية من خلال الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو وجاهياً بالحضور للمكتب فيما يخص تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم الصناعية التي بلغت (15) استفساراً.

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