المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يختتم دورة كاتب عرائض شرعي

غزة- الرأي:

اختتم المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، دورة تدريبية للراغبين في الحصول على رخصة كاتب عرائض شرعي، بحضور أ. محمود صرصور مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمعهد، أ. رأفت الحولي المستشار القانوني لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.

ورحب أ. محمود صرصور بالحضور، مبيناً أهمية الدورة في إكساب كاتب العرائض المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بالمجال، ومشيداً بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الذي انبثق عنه تنفيذ الدورة، مؤكداً حرص المعهد على تنفيذ البرامج التخصصية والنوعية، لتأهيل كوادر مواكبة للتطور للعمل بمهنية وحرفية عالية.

وأكد المستشار/ رأفت الحولي أهمية تطوير مهارات المشاركين وتنمية المعرفة القانونية لديهم، لتأهيل كاتب عرائض شرعي قادر على التعامل مع الملفات المقدمة للجهات القضائية، مثمناً دور المعهد العالي للقضاء الفلسطيني في تنفيذ الدورة بما ينعكس على تطوير أداء المشاركين في العمل.

