وكالة الرأي الفلسطينية حزب الله ينفي علاقته بإطلاق الصواريخ على الجليل وكالة الرأي الفلسطينية المالية بغزة: صرف رواتب الموظفين يوم الأحد المقبل وكالة الرأي الفلسطينية أسيران يدخلان عاميهما السابع في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يدعو لتكثيف الدعم والإسناد للأسرى وكالة الرأي الفلسطينية أسير يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تتفقد مربي النحل والدجاج اللاحم وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يختتم دورة كاتب عرائض شرعي وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تُطلق برنامجًا توعويًا حول الابتزاز الإلكتروني وكالة الرأي الفلسطينية رشقة صاروخية من جنوب لبنان تستهدف الجليل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية 13341 مولوداً جديداً بغزة خلال الرُبع الأول لـ 2023
أخبار » الأخبار الحكومية

تقديرا لجهوده وبلوغه سن العطاء

رئيس سلطة المياه يكرّم الموظف المتقاعد ماهر أبو سكران

06 نيسان / أبريل 2023 05:54

رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يكرّم الزميل ماهر أبو سكران
رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يكرّم الزميل ماهر أبو سكران

غزة- الرأي:

كرّم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم الزميل أ.ماهر أبو سكران من دائرة الشؤون الادارية والمالية وذلك بعد بلوعه سن العطاء.

معتبرا أن التكريم تعبير عن الشكر والامتنان والعرفان له بعد بلوغه سن العطاء، وبذله جهداً كبيرا خلال فترة عمله داخل سلطة المياه وجودة البيئة، حيث كان له إسهاما كبيرا في تقديم خدمات نوعية للمواطنين.

وثمن د.يوسف دور الزميل أبو خالد على جهوده الكبيرة التي بذلها خلال سنوات عمله في الوزارة وخدمة الوطن والمواطن متمنيًا له التوفيق في حياته بعد بلوغه سن العطاء.

بدوره، أعرب أ.ماهر أبو سكران عن سعادته بهذه اللفتة الكريمة للتكريم التي تنم عن المحبة والتعاون بين أواصل الوزارة والعاملين فيها ، مستعرضاً خلال كلمته بعضاً من سيرته العملية والمهنية التي عمل بها.

في ختام الحفل تم تقديم درع تكريمي وهدية رمزية للزميل أ.ماهر أبو سكران في لفتة طيبة ومباركة لتكريمه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟