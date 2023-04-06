رئيس سلطة المياه يكرّم الموظف المتقاعد ماهر أبو سكران

غزة- الرأي:

كرّم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم الزميل أ.ماهر أبو سكران من دائرة الشؤون الادارية والمالية وذلك بعد بلوعه سن العطاء.

معتبرا أن التكريم تعبير عن الشكر والامتنان والعرفان له بعد بلوغه سن العطاء، وبذله جهداً كبيرا خلال فترة عمله داخل سلطة المياه وجودة البيئة، حيث كان له إسهاما كبيرا في تقديم خدمات نوعية للمواطنين.

وثمن د.يوسف دور الزميل أبو خالد على جهوده الكبيرة التي بذلها خلال سنوات عمله في الوزارة وخدمة الوطن والمواطن متمنيًا له التوفيق في حياته بعد بلوغه سن العطاء.

بدوره، أعرب أ.ماهر أبو سكران عن سعادته بهذه اللفتة الكريمة للتكريم التي تنم عن المحبة والتعاون بين أواصل الوزارة والعاملين فيها ، مستعرضاً خلال كلمته بعضاً من سيرته العملية والمهنية التي عمل بها.

في ختام الحفل تم تقديم درع تكريمي وهدية رمزية للزميل أ.ماهر أبو سكران في لفتة طيبة ومباركة لتكريمه.