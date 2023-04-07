مايكروسوفت تطرح مساحات العمل على مستعرض إيدج

تطرح شركة مايكروسوفت مساحات العمل على مستعرض إيدج الخاص بها لمعاينة عامة محدودة، وهى ميزة إنتاجية تمكن المستخدمين من تنظيم ومشاركة العديد من علامات تبويب المتصفح التي يستخدمونها بشكل متكرر.



كانت الشركة قد أعلنت عن الميزة في مؤتمر Ignite في أكتوبر.

ما هي مساحات عمل Microsoft Edge؟

تعد Microsoft Edge Workspaces ميزة تعاونية تتيح للمستخدمين تجميع علامات تبويب متعددة وتسميتها ثم تجميعها عبر ارتباط بحيث يمكن الوصول إليها من قبل عدة أشخاص.



تشبه مساحات العمل مجموعات علامات التبويب في جوجل كروم وميزة مجموعات Edge التي تتيح للمستخدمين حفظ صفحات الويب وتنظيمها ولكن مساحات العمل تتيح للمستخدمين مشاركتها.

كيف ستعمل؟

يمكن الوصول إلى علامة التبويب "مساحات العمل" في الزاوية العلوية اليسرى من شاشة المتصفح.



عندما ينقر المستخدمون عليها ، سيحصلون على خيار الإنشاء وتسمية مساحة العمل وتعيين لون للرجوع إليه بسهولة.



يمكن للمستخدمين بعد ذلك إضافة علامات تبويب في المجموعة ثم مشاركتها مع أي شخص.



على سبيل المثال ، أنت تخطط لتجميع جهاز كمبيوتر وتتطلع إلى شراء مكونات عبر الإنترنت.



يمكنك تحريك علامات تبويب مختلفة باستخدام ميزة Workspace وإرسال قائمة علامات التبويب إلى صديقك خبير أو مهندس كمبيوتر.



لذلك بدلاً من فتح روابط مختلفة واحدة تلو الأخرى ، يمكنه / يمكنها فتح الرابط وتشغيل علامات التبويب المختلفة بسرعة لإعطائك النصيحة.



نظرًا لأن هذه الميزة تتزامن أيضًا بين المستخدمين مما يسمح لمستخدمين مختلفين بتحديث مجموعة علامات تبويب أو تحريرها في وقت واحد ، يمكن للخبير إضافة علامة تبويب بها خيارات أفضل دون الكثير من المتاعب.

ميزات خصوصية Edge Workspaces

قالت مايكروسوفت أيضًا إنها لا تشارك معلومات تسجيل دخول المستخدمين أو كلمات المرور أو التنزيلات أو المجموعات أو الإضافات أو ملفات تعريف الارتباط.



علاوة على ذلك عندما يشارك المستخدمون رابطًا لعلامات تبويب مجمعة، فلن تشارك الشركة إعدادات المستعرض الشخصي للمرسل، مثل المظهر أو محرك البحث.



تقول الشركة أيضًا أنه لن تتم مشاركة أي علامات تبويب أو بيانات من خارج مساحة عمل Edge.



علاوة على ذلك لن يرى أعضاء المجموعة الذين يشاركون مساحة عمل Edge كيف يتفاعل المرسل مع صفحة ويب مفتوحة.

