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مايكروسوفت تعلن عن تكامل 365 Copilot المدعوم بالذكاء الاصطناعى فى OneNote

08 نيسان / أبريل 2023 10:08

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أعلنت مايكروسوفت أنها تضيف مساعدها الجديد "مايكروسوفت 365 Copilot" المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI) إلى OneNote، وذلك بحسب جريج ميس منتج مدير OneNote.
 
وعلاوة على ذلك، قالت الشركة إن هذه الأداة تجمع بين قوة نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) وبيانات المستخدمين من مايكروسوفت Graph - الملاحظات والتقويمات ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والمستندات والاجتماعات والمزيد - وتطبيقات مايكروسوفت 365 لـ تحويل كلماتهم إلى أداة إنتاجية قوية.
 
ويتم كل ذلك وفقًا لالتزامات الخصوصية وأمان بيانات المؤسسة الحالية للشركة، وعلاوة على ذلك ، يمكن للمستخدمين أيضًا أن يطلبوا من مساعد الذكاء الاصطناعي إنشاء خطة لحدث ما أو إنشاء موضوعات ونقاط نقاش للاجتماعات في OneNote.
 
ومع ذلك، لم يعلن عملاق التكنولوجيا بالضبط متى سيكون Copilot متاحًا في OneNote، وقد أعلنت مايكروسوفت في البداية عن برنامج مساعد طيار مدعوم بالذكاء الاصطناعي لكل من Word وExcel وPowerPoint وOutlook وTeams وPower Platform وViva الشهر الماضي.
 
وعلى سبيل المثال، فإن مساعد الطيار في Word "يكتب ويحرر ويلخص ويخلق بشكل صحيح جنبًا إلى جنب مع الأشخاص أثناء عملهم"، وبمساعدة أوامر اللغة الطبيعية ، يجعل Copilot في PowerPoint عملية الإنتاج ممكنة عن طريق تحويل المفاهيم إلى عرض تقديمي مصمم.
 
 

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