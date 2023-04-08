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مدير عام النيابة العامة يجتمع مع الطَّاقم الإداري لنيابة غزة الجزئية الثانية

08 نيسان / أبريل 2023 11:00

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غزة- وكالة الرأي 
عقد مدير عام النيابة العامة د. ماهر المصري، في مكتبه اجتماعاً مع الطَّاقم الإداري لنيابة غزة الجزئية - الدائرة الثانية؛ لمناقشة جودة وسير العمل الإداري في أروقة النيابة الجزئية.

وأكد المدير العام خلال الاجتماع، على اهمية متابعة تنفيذ التعليمات السابقة لأقسام الاستقبال والمتابعة، والتعميم الإداري رقم 14/2018 بشأن ترسيم وكالات المحامين الصادر عن النائب العام، واستمرار أقسام السكرتاريا والأرشيف وكُتّاب الضبط في التغذية أولاً بأوّل عبر برنامج الزيارات وتسجيل البيانات بشأن مواعيد مقابلات مع أعضاء النيابة وكذلك ضرورة متابعة بيانات زائِرِي مقر النيابة.

يُذكر أن مدير عام النيابة العامة د.المصري، يعقد هذه الاجتماعات الإدارية بشكل دوري، لتشمل جميع الطواقم الإدارية في النيابة العامة؛ وذلك في إطار تحسين وتجويد الأداء الوظيفي، والارتقاء بالواقع الإداري؛ وصولاً إلى أفضل الخدمات المقدمة للجمهور، وسلامة الإجراءات الإدارية.
 

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