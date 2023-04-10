النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2505) الاثنين10/4/2023
أخبار فلسطينية
- المقاومة تغير موازين المعركة مع إسرائيل بـ"ستريلا 2" المطورة.. إليك
- في ذكرى مذبحة دير ياسين.. الجامعة العربية تدين الأعمال العدوانية
- حماس تدعو إلى دعم “المقاومة الفلسطينية” عبر بتكوين
- ألف مستوطن يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تحول القدس لثكنة عسكرية والاثنين المسيرة السنوية لـ”أمناء الهيكل” المتطرّفة
- هنية يلتقي حسن نصر الله في لبنان ويبحث آخر التطورات
- الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى تعمل على إشعال المنطقة
- فلسطين تدرس تقديم شكوى دولية بشأن مشاركة مسئولين إسرائيليين في مسيرة لتعميق الاستيطان
أخبار إسرائيلي
- نتنياهو يمتنع عن الحسم بوقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
- 27 وزيرًا وعضو كنيست يشاركون بتظاهرة كبرى شمالي الضفة اليوم
- هآرتس: بن غفير وسموتريتش اكتشفا أن اجتماعات الكابنيت لا تخدمهما
اخبار دولية
اخبار عربية
- الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ بمنظمة التعاون الإسلامي حول وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة
- أمين التعاون الخليجي يدين التصعيد الإسرائيلي في القدس والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى
- الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات أي عدوان إسرائيلي وشيك على غزة
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- السلطة الفلسطينية تحذر من “عدوان إسرائيلي وشيك” على قطاع غزة
- الخارجية الفلسطينية تحذر من مشاركة وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليين في مسيرة لدعم الاستيطان
- مجموعة “عرين الأسود” تقتل شابا تتهمه بالتعاون مع إسرائيل- (صورة وفيديو)
- حماس تدعو إلى دعم “المقاومة الفلسطينية” عبر بتكوين
- ألف مستوطن يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تحول القدس لثكنة عسكرية والاثنين المسيرة السنوية لـ”أمناء الهيكل” المتطرّفة
- هنية يلتقي حسن نصر الله في لبنان ويبحث آخر التطورات
- الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى تعمل على إشعال المنطقة
- جيش الاحتلال يبقي على حالة التأهب ويستدعي المزيد من قوات الاحتياط خشية التصعيد العسكري
- الأسير عدنان يواصل الإضراب لليوم الـ64 وينشد الحرية ومطالبات بنقله إلى
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الشرق الأوسط
- السلطة الفلسطينية تحذر من «عدوان إسرائيلي وشيك» على قطاع غزة
- الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن «لعبة سوريا
- 1000مستوطن يقتحمون باحات الأقصى...
- صواريخ إسرائيلية تطال مواقع عسكرية للنظام جنوب سوريا
- عائلة منفذ عملية تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق نزيهة
الغد الأردنية
- 50 عاما على استشهاد الكمالين والنجار
- فلسطين تدرس تقديم شكوى دولية ضد وزراء ونواب إسرائيليين
- الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات أي عدوان إسرائيلي وشيك على غزة
الاهرام المصرية
- الشروق المصرية
- فلسطين تدرس تقديم شكوى دولية بشأن مشاركة مسئولين إسرائيليين في مسيرة لتعميق الاستيطان
- أمين التعاون الخليجي يدين التصعيد الإسرائيلي في القدس والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى
- الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ بمنظمة التعاون الإسلامي حول وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة
- إصابة طفلين فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله
الشرق القطرية
- إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال بالضفة الغربية
- مجلس التعاون الخليجي يدين التصعيد الإسرائيلي في القدس والاقتحامات
- المقاومة تغير موازين المعركة مع إسرائيل بـ"ستريلا 2" المطورة.. إليك
- في ذكرى مذبحة دير ياسين.. الجامعة العربية تدين الأعمال العدوانية
- الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل أمام الفلسطينيين
- الرئاسة الفلسطينية ترفض استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- بالفيديو مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية في ساحاته
- حوار الشيخ الكردي: الأوضاع في القدس تتطلب هبَّة عربية وإسلامية لنصرتها
- نابلس.. إصابات واعتقالات خلال اشتباكات مسلحة مع الاحتلال
- هنية يختتم زيارته إلى العاصمة بيروت
- 25 ألف مصلٍّ يؤدّون العشاء والتراويح في الأقصى
- إطلاق نار في جنين وبيت لحم واعتداءات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة
- المقاومة في غزة تكشف عن تطوير صواريخ مضادة لطيران الاحتلال
صحيفة القدس
- "هآرتس": كان بإمكان الشرطة الإسرائيلية الامتناع عن اقتحام الأقصى
- إصابات واعتقالات خلال حملة مداهمات للاحتلال بالضفة والقدس
- المئات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
- هآرتس: بن غفير وسموتريتش اكتشفا أن اجتماعات الكابنيت لا تخدمهما
- بمشاركة وزراء.. مسيرة للمستوطنين في نابلس
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صحيفة الأيام
- الاحتلال يعترف باستخدام القوة المبالغ فيها ضد المصلين في الأقصى
- »مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بعد تحويل ساحاته إلى ثكنة عسكرية
- »اعتداءات للمستوطنين بحماية الاحتلال في محافظات نابلس وجنين وبيت لحم
- »إغلاق "الإبراهيمي" أمام المواطنين وفتحه للمستوطنين
- »عزون: تشييع حاشد للشهيد عائد عزام سليم
- »الكنائس الغربية تحتفل بعيد الفصح و"الشرقية" بأحد الشعانين
- »تظاهرات في مدن أميركية استنكاراً للاعتداء على الأقصى
- »"موسيقى فصحى عربية مُعاصرة" على الطريقة الفلسطينية!
» الحياة الجديدة
- تشييع جثمان الشهيد عائد سليم في بلدة عزون شرق قلقيلية
- مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- مستوطنون يدمرون غرفا زراعية جنوب نابلس
- مصرع مهاجرين اثنين وفقدان نحو عشرين في حادث غرق في المتوسط
- تربية جنوب نابلس وجامعة النجاح: دوام يوم غد الإثنين سيكون إلكترونيا
وكالة الرأي
- إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات مسلحة بنابلس
- محدث أكثر من ألف مستوطن يقتحمون الأقصى بحماية مشددة
- إصابات واعتقالات خلال اشتباكات مسلحة مع الاحتلال بنابلس
- هنية يختتم زيارته إلى بيروت
- إحصائية عمل وزارة المالية على المعابر يوم أمس
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء
- الزراعة تنشر متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية بغزة
- الاحتلال يفرج عن أسيرة من الخليل بعد اعتقال 5 أشهر
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وكالة صفا
- إصابة ضابط وجندي إسرائيليين باشتباك في نابلس
- أدوا طقوسًا تلمودية...مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وتشديدات على أبوابه
- بالفيديو وسط اشتباكات وإعطاب آلية.. إصابات واعتقال أسير محرر بنابلس
- 27 وزيرًا وعضو كنيست يشاركون بتظاهرة كبرى شمالي الضفة اليوم
- تغير دراماتيكي.. استطلاع: انهيار اللكيود وتقدم "غانتس"
فلسطين اليوم
- إغلاق عدد كبير من مناطق الضفة..بمشاركة "بن غفير"و7 وزراء.. مسيرة استفزازية للمستوطنين شمال الضفة وسط تحذيرات من هدفها
- محدث بالفيديو والصور أكثر من ألف متطرف يقتحمون باحات الأقصى حتى الآن بحماية أمنية مُشددة
- الهدف هو اغتيال قيادات فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية تحذر من عدوان عسكري "إسرائيلي" و"شيك" على قطاع غزة
- الأقصى يُشعل الفتيل...ضربات يتلقاها الاحتلال من كل حدبٍ وصوب والرسالة واحدة
- مستوطنون يستعدون لاقتحام باب الأسباط بالقدس صباح غدٍ الاثنين
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سما نيوز
- تفاصيل خطة نفذتها المقاومة في غزة ولبنان لإشغال "إسرائيل" بحرب متعددة الجبهات
- بحماية شرطة الاحتلال .. مستوطنون ينفذون اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى
- يُعرف بـ"دمويته" وحرصه على قتل الفلسطينيين
- موقع بريطاني يكشف أكثر الأشخاص قرباً لتولي قيادة "ميليشيا بن غفير"
- اعتقال شابين وإصابات.. مواجهات واشتباكات مسلحة مع الاحتلال في نابلس والخليل (صور وفيديو)
- الجيش الإسرائيلي يخصص كتيبة كاملة لتأمين مسيرة استيطانية بالضفة
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عرب 48
- واشنطن وضعت سيناريوهات لدفع إسرائيل لتقديم أسلحة قاتلة لأوكرانيا
- نتنياهو يمتنع عن الحسم بوقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
- اعتقالات بالضفة والقدس وإصابات باشتباكات بنابلس
- مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يحجبه عن الفلسطينيين
- فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول الشبان إلى المسجد الأقصى، واحتجزت هويات الوافدين للمسجد عند بواباته الخارجية، وتمركز عدد من عناصرها أمام قبة الصخرة المشرفة ومنعوا المصلين من المرور من المكان.
- محرر "المدينة" الحيفاوية: المخابرات تهددني لعدم النشر عن الماهرات
- مسيرة المستوطنين للبؤرة الاستيطانية "إفياتار" بمشاركة 27 وزيرا وعضو كنيست
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وكالة وفا
- "محدث" مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الا ...
- 50 عاما على استشهاد الكمالين والنجار
- مستوطنون يدمرون غرفا زراعية جنوب نابلس
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حدث في مثل هذا اليوم
10 نيسان (أبريل)
- 2003م طائرات الاحتلال تغتال قائد سرايا القدس ومهندسها الشهيد محمود الزطمة بحي الشيخ الرضوان بمدينة غزة وتعتبره قوات الاحتلال مسئولا عن عملية بيت ليد وعملية كفار داروم ونتساريم وعمليات أخرى..
- 2002م استشهاد محمود طوالبة القائد العام لسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي قائد معركة الدفاع عن مخيم جنين.
- 2002م سكان نابلس يبحثون عن الجثث في كل مكان ويدفنون 70 شهيدا في مقابر جماعية بعد الاجتياح.
- 2002م عملية استشهادية على الحافلة رقم 960 قرب حيفا توقع 8 قتلى إسرائيليين عسكريين ورجال شرطة و44 جريحاً وكتائب القسام تتبنى العملية وتؤكد منفذها هو "أيمن أبو الهيجا" من مخيم جنين.
- 2002م عملية بطويلة ونوعية في مدينة جنين إذ قتل 13 جندياً إسرائيلياً في مخيم جنين في كمين نصبه المقاومون الأبطال وبعد أن يأس العدو من صمود هذا المخيم البطل قام بقصفه بطائرات أف 16 وطائرات الأباتشي وتم تجريفه للقضاء على المقاومة البطلة. وفي مدينة نابلس تمكن المقاومون من قتل ضابط احتياط في جيش العدو الإسرائيلي.
- 1994م الجيش الإسرائيلي يشنّ حملة اعتقالات في قطاع غزة قبل شهر من إعادة انتشاره فيه.
- 1991م إسرائيل تعلن عن وصول جميع اليهود الألبان إليها بعد أن هجرتهم من بلادهم الأصلية.
- 1982م اغتيال عضو حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح "عصام السرطاوي" في مدينة لشبونه عاصمة البرتغال على أيدي جماعة أبو نضال المنشقة عن حركة فتح.
- 1979م مجلس الشعب المصري يقر معاهدة السلام مع إسرائيل بأغلبية 328 صوتا.
- 1973م جهاز الاستخبارات الخارجية "موساد" الإسرائيلي يغتال ثلاثة من قادة الثورة الفلسطينية هم: كمال ناصر (1924 - 1973), كمال عدوان (1935 - 1973), وأبو يوسف النجار (1930 - 1973) في بيروت من خلال وحدة كوماندوز قادها إيهود بارك الذي تنكر في زيّ امرأة.
- 1957م وفاة الصحفية المصرية فاطمة اليوسف, التي اشتهرت باسم "روز اليوسف".