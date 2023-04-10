النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2505)  الاثنين10/4/2023

11:26النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2505) الاثنين10/4/2023

11:41صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في غزة غدًا الثلاثاء

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