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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2505) الاثنين10/4/2023

10 نيسان / أبريل 2023 11:26

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2505)  الاثنين10/4/2023

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حدث في مثل هذا اليوم

10 نيسان (أبريل) 

  • 2003م طائرات الاحتلال تغتال قائد سرايا القدس ومهندسها الشهيد محمود الزطمة بحي الشيخ الرضوان بمدينة غزة وتعتبره قوات الاحتلال مسئولا عن عملية بيت ليد وعملية كفار داروم ونتساريم وعمليات أخرى..
  • 2002م استشهاد محمود طوالبة القائد العام لسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي قائد معركة الدفاع عن مخيم جنين.
  • 2002م سكان نابلس يبحثون عن الجثث في كل مكان ويدفنون 70 شهيدا في مقابر جماعية بعد الاجتياح.
  • 2002م عملية استشهادية على الحافلة رقم 960 قرب حيفا توقع 8 قتلى إسرائيليين عسكريين ورجال شرطة و44 جريحاً وكتائب القسام تتبنى العملية وتؤكد منفذها هو "أيمن أبو الهيجا" من مخيم جنين.
  • 2002م عملية بطويلة ونوعية في مدينة جنين إذ قتل 13 جندياً إسرائيلياً في مخيم جنين في كمين نصبه المقاومون الأبطال وبعد أن يأس العدو من صمود هذا المخيم البطل قام بقصفه بطائرات أف 16 وطائرات الأباتشي وتم تجريفه للقضاء على المقاومة البطلة. وفي مدينة نابلس تمكن المقاومون من قتل ضابط احتياط في جيش العدو الإسرائيلي.
  • 1994م الجيش الإسرائيلي يشنّ حملة اعتقالات في قطاع غزة قبل شهر من إعادة انتشاره فيه.
  • 1991م إسرائيل تعلن عن وصول جميع اليهود الألبان إليها بعد أن هجرتهم من بلادهم الأصلية.
  • 1982م اغتيال عضو حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح "عصام السرطاوي" في مدينة لشبونه عاصمة البرتغال على أيدي جماعة أبو نضال المنشقة عن حركة فتح.
  • 1979م مجلس الشعب المصري يقر معاهدة السلام مع إسرائيل بأغلبية 328 صوتا.
  • 1973م جهاز الاستخبارات الخارجية "موساد" الإسرائيلي يغتال ثلاثة من قادة الثورة الفلسطينية هم: كمال ناصر (1924 - 1973), كمال عدوان (1935 - 1973), وأبو يوسف النجار (1930 - 1973) في بيروت من خلال وحدة كوماندوز قادها إيهود بارك الذي تنكر في زيّ امرأة.
  • 1957م وفاة الصحفية المصرية فاطمة اليوسف, التي اشتهرت باسم "روز اليوسف".
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