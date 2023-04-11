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"واتس آب" يحصل على ميزة أخرى من ميزات "تلغرام"

11 نيسان / أبريل 2023 09:09

"واتس آب" يحصل على ميزة أخرى من ميزات "تلغرام"

أعلنت بعض مواقع الإنترنت أن تطبيق "واتس آب" سيحصل على ميزة من الميزات المهمة الموجودة في "تلغرام".

وتبعا لأحدث التسريبات فإن القائمين على تطبيق "واتس آب" بدأوا باختبار ميزة جديدة  يمكن من خلالها نشر الأخبار وأنواع المحتوى الأخرى.

وأشار موقع WABetaInfo إلى أن "الميزة الجديدة في واتس آب ستختلف قليلا عن ميزة (القنوات) في تلغرام، إذ ستحصل على علامة تبويب منفصلة، وسيتمكن المستفيدون منها من إخفاء أرقام الهواتف وقوائم المشتركين وبعض المعلومات الأخرى حالما أرادوا".

ووفقا للموقع فإن الميزة الجديدة لوحظت في الإصدار التجريبي (2.23.8.6) لـ"واتس آب" المخصص لأجهزة أندرويد، ومن غير المعروف بعد متى سيتم إطلاقها بشكل رسمي للمستخدمين.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أن مستخدم "واتس آب" سيحصل على ميزة مراسلة جديدة تدعى "الفقاعات"، يمكن من خلالها إرسال رسائل تحوي مقاطع فيديو مدتها لا تتجاوز 60 ثانية.

المصدر: Vesti

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