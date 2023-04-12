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مانشستر سيتي يكتسح ضيفه بايرن ميونخ

12 نيسان / أبريل 2023 09:42

مانشستر سيتي يكتسح ضيفه بايرن ميونخ
مانشستر سيتي يكتسح ضيفه بايرن ميونخ

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ضيفه بايرن ميونخ الألماني (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية الفريق الإنجليزي كل من الإسباني رودريغو، والبرتغالي برناردو سيلفا، والنرويجي إيرلينغ هالاند في الدقائق (27، 70، و76) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

واقترب فريق مانشستر سيتي بعد هذا الفوز العريض، من التأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة "التشامبيونز ليغ"، بالرغم من أن مباراة الإياب ستجري على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري، يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري.

يذكر أن المتأهل من هذه مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ سيلعب في الدور قبل النهائي للبطولة القارية المرموقة، مع الفائز من المواجهة بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وتشيلسي الإنجليزي.

المصدر: RT 

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