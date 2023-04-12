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خلال اصدار تقرير انجازاتها الربعية

سلطة المياه تضبط 120 بئر مياه مخالف منذ بداية عام2023

12 نيسان / أبريل 2023 01:12

سلطة المياه تضبط 120 بئر مياه مخالف منذ بداية العام
سلطة المياه تضبط 120 بئر مياه مخالف منذ بداية العام

غزة- وكالة الرأي

أصدرت وحدة الرقابة المائية والشؤون التنظيمية والقانونية في سلطة المياه  وجودة البيئة، تقريرها لأبرز انجازاتها في الربع الأول من عام 2023م.

حيث بلغت الجولات الرقابية على التعديات الواقعة على الخزان الجوفي ما يقارب 70 جولة، فيما تم ضبط ما يعادل 120 بئر مياه مخالف، وتم الاشراف على ردم الآبار المخالفة.

في حين أفاد مدير عام وحدة الرقتبة المائية والشؤون التنظيمية والقانونية م.سامح أبو زعنونة ، أنه تم دراسة 112 طلب ترخيص،  مشيرا إلى أنه تم تنفيذ ما يعادل 160  طلب تفتيش فني على المنشآت لمراقبة شروط الترخيص .

فيما تم عقد والمشاركة في 14 لجنة فنية وورشة عمل منها " لجنة الشاليهات ولجنة محطات التحلية.

وأفاد المستشار القانوني أ.عماد بلال، أنه تم ابداء الرأي القانوني في 9 قضايا متعلقة بطلبات المواطنين ونقل الملكية.

بدوره،  أكد المستشار القانوني أ.مازن صادق، أنه تم إحالة حوالي 250 شكوى وفتح قضايا تنفيذية بحق المخالفين لقوانين المياه والبيئة والتنفيذ، صدر عنها  تحرير ما يقارب 100 تعهد عدلي وشخصي بحق مواطنين مخالفين ومتابعة الالتزام بهم.

في حين أشار م.سامح أبو زعنونة، أن تم تنفيذ 21 جولة متابعة مع عدة جهات منها الشرطة والنيابات والمحاكم لمتابعة الشكاوى المحالة للنيابة العامة ومتابعة القضايا التنفيذية.

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