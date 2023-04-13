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"يوتيوب" يدعم مستخدميه بميزات جديدة

13 نيسان / أبريل 2023 09:04

"يوتيوب" يدعم مستخدميه بميزات جديدة

أعلن القائمون على خدمات "يوتيوب" عن إضافة العديد من الميزات الجديدة للخدمات، من شأنها استقطاب شريحة أكبر من المستخدمين.

ومع الميزات الجديدة حصل مستخدمو YouTube Premium على الهواتف الذكية والحواسب اللوحية على إمكانية إضافة قوائم تضم مقاطع فيديو لعرضها في أوقات محددة مستقبلا، كما أتيحت لصناع المحتوى أعدادات أكثر للتحكم بقوائم عرض الفيديوهات.

كما بات بإمكان المستفيدين من خدمات "يوتيوب" المدفوعة مشاهدة الفيديوهات بجودة محسنة (1080) بيكسل، الأمر الذي سيحسن آلية عرض الأفلام والمقاطع المصورة بالنسبة للمستخدمين ويجعل المشاهدة أكثر إمتاعاً.

وبالإضافة إلى ما سبق حصلت ميزات "استضافة الفيديو" في "يوتيوب" على تكامل مع Google Meet لمشاركة مقاطع الفيديو.

وحصل المستفيدون من خدمات YouTube Premium أيضا على ميزة مشاهدة مقاطع الفيديو من النقطة التي توقفوا فيها عن مشاهدتها في أجهزة مختلفة، فإذا كان المستخدم يشاهد مقطعا على الهاتف مثلا وتوقف عن المشاهدة فيمكنه متابعة المقطع من نقطة التوقف من جهاز آخر كحاسبه اللوحي مثلا.

وكان "يوتيوب" قد حصل مؤخرا على العديد من الميزات الجديدة كميزة "التنزيلات الذكية التي تحفظ مقاطع الفيديو الموصى بها تلقائيًا للوصول إليها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، واتيحت هذه الميزة لمستخدمي "يوتيوب" عبر الحواسب وعبر الأجهزة المحمولة الذكية.

المصدر: ixbit

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