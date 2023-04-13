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شركة جوجل تطلق رسميًا إصدار المعاينة العام الأول من أندرويد 14

13 نيسان / أبريل 2023 11:29

أرشيف
أرشيف

واشنطن - وكالة الرأي:

أصدرت شركة جوجل المعاينة العام الأول لنظام التشغيل أندرويد 14، الذي أكدت أنه أصبح متاحًا للتنزيل ويقدم عددًا من الميزات الجديدة التي تركز في تسهيل التنقل ضمن النظام، والخصوصية، والأداء، وتخصيص تجربة المستخدمين.

وكانت شركة جوجل أطلقت خلال الفترة الماضية إصداري معاينة موجهين للمطورين، وبهما عُرفت الميزات الجديدة التي سيأتي بها الإصدار التالي من نظام التشغيل للأجهزة المحمولة الأكثر انتشارًا حول العالم، ولكن إصدار المعاينة الجديد هو أول فرصة لعامة المستخدمين لاختبار التغييرات.

وحدّثت جوجل إيماءات التنقل لتقدم سهمًا للرجوع يناسب نمط التصميم الجديد المعروف باسم Material You، وهو يُغير لونه ومظهره ليناسب موضوع الجهاز أو الخلفية.

يشار أن سهم الرجوع المُحدَّث صُمم ليساعد على تحسين فهم المستخدمين لتجربة الرجوع التنبؤية الخاصة بنظام أندرويد 14 التي ترجع المستخدم ضمن التطبيقات.

ويقدم أندرويد 14 أيضًا صفحة جديدة للمشاركة تسمح للمطورين بإضافة إجراءات مخصصة حسب التطبيقات إلى أعلى قائمة المشاركة.

وتَصِف الشركة الأمر بأنه “تجربة فائقة” مقارنةً بصفحات المشاركة الحالية في أندرويد التي دائمًا ما تصنف خيارات المشاركة هجائيًا.

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