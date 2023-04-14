قريبا.. واتساب يضيف شريط بحث فى الإعدادات لمستخدمى أندرويد

تقدم واتساب منصة المراسلة الشهيرة المملوكة لشركة لـ"ميتا"، ميزة جديدة أخرى إلى تطبيق أندرويد الخاص بها، وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، حيث أصدرت الشركة تحديثًا جديدًا يضيف شريط بحث إلى إعدادات التطبيق.



تم تقديم الميزة من خلال Google Play Beta Program، ما يشير إلى أن الميزة متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي فقط ومن المتوقع أن يتم طرحها لجمهور أوسع مع التحديث القادم.



القدرة على البحث في إعدادات التطبيق باستخدام شريط البحث متاحة بالفعل على أجهزة Apple iPhone.



تسهل هذه الميزة على المستخدم البحث عن خيار معين في إعدادات التطبيق.



سيتمكن المستخدمون من الوصول بسهولة إلى ميزة البحث الموجودة أعلى قسم الإعدادات وكتابة ما يحتاجون إليه للبحث.



سيعرض التطبيق النتائج ذات الصلة مع المطالبات ذات الصلة.



سيتمكن مختبرو الإصدارات التجريبية الذين تلقوا الميزة بالفعل من العثور على أيقونة بحث مع شريط الإجراءات.



بمجرد أن يظهر رمز جديد يمكن للمستخدم البحث في إعدادات واتساب.



واتساب يعمل على وضع Companion Mode



يقوم واتساب حاليًا بتطوير هذه الميزة الأكثر طلبًا من المستخدمين.



كانت هذه الميزة متاحة لمختبري الإصدارات التجريبية المحددين على Android.



قامت الشركة مؤخرًا بطرح هذه الميزة لجميع مختبري الإصدارات التجريبية.



تم تصميم هذه الميزة المتوفرة بالفعل على أجهزة Android اللوحية كإمتداد لميزة الأجهزة المرتبطة.



سيساعد الوضع المصاحب المستخدمين على الوصول إلى نفس حساب واتساب على هاتفين ذكيين أو أكثر عبر الجهاز الأساسي.



باستخدام هذه الميزة لن يضطر المستخدمون إلى تسجيل الخروج من الجهاز الأساسي لتسجيل الدخول إلى أجهزتهم الجديدة (أو الهاتف الذكي الثانوي).



ستساعد هذه الميزة المستخدمين في الحفاظ على حساب واتساب الخاص بهم نشطًا على جهازين مختلفين.



سيتمكن المستخدمون أيضًا من تلقي الإشعارات حتى إذا كان أجهزتهم الأساسية غير متصلة بالإنترنت أو تم إيقاف تشغيلها.



