النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2509) السبت 15/4/2023
أخبار فلسطينية
حماس” تحذر إسرائيل من المساس بالأقصى- (فيديو)
وفد الجهاد الإسلامي يبحث مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء آخر المستجدات الفلسطينية
يوم القدس العالمي”.. الفصائل الفلسطينية تذكر بوحدة الساحات وبصواريخ غزة ولبنان وسوريا
الأسير مروان البرغوثي يدخل عامه 22 في سجون الاحتلال
10 إصابات بفعل تدافع المصلين بالأقصى
حماس": الاستهداف الإسرائيلي لإعلام الحركة لن يثنيها عن تعزيز المقاومة
أخبار إسرائيلية
غانتس يتغلب على نتنياهو في آخر الاستطلاعات
صحيفة عبرية: جهود إسرائيل للتطبيع مع السعودية تراجعت مؤخرا
موديز تخفض توقعات التصنيف الائتماني لإسرائيل
غالانت يمنع نشاطاً مشتركاً لعائلات يهودية وفلسطينية ثكلى
موقع عبري : هذا ما يمتلكه حزب الله وتخشاه "إسرائيل"!
هاكرز يخترق مواقع الكترونية لبنوك إسرائيلية
اخبار دولية
الاتحاد الأوروبي: مستمرون لبحث تسريع صرف المساهمات الأوروبية للسلطة
أعضاء كونغرس يطالبون بوقف استخدام التمويل الأمريكي لانتهاك حقوق الفلسطينيين
الرئيس الإيراني: المقاومة الفلسطينية جديرة بالتقدير من البشرية كافة
حفل بالنرويج لدعم نضال الشعب الفلسطيني
أخبار عربية
توتّر على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية بعد تظاهرة لأنصار «حزب الله»
«النواب الأردني» يُحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين
اجتماع جدة يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة احترام الوضع التاريخي للأقصى
نصر الله: الاحتلال مستنفر وقلق ومحور المقاومة مطمئن
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
شرطة الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا في القدس بدعوى رفع “أعلام معادية”
لماذا يعادي الاحتلال احتفالات “سبت النور” في مدينة القدس؟
ربع مليون مصل أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان.. وخطيب الأقصى يدعو لاستمرار الاعتكاف- (صور)
أعياد إسرائيل ساحة تدريب بالرماية الحية للمستوطنين.. والاستيطان يبتلع مساحات جديدة ويتجاوز تفاهمات الهدوء
الوضع الصحي للأسيرين المضرب عدنان والمريض بالسرطان دقة خطير جدا
الشرق الأوسط
غالانت يمنع نشاطاً مشتركاً لعائلات يهودية وفلسطينية ثكلى
الاهرام المصرية
رئيس مجلس كنائس الأراضي المقدسة يدعو المسيحيين الفلسطينيين للمشاركة في فعاليات سبت النور
الشروق المصرية
200 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى
الغد الأردنية
في يوم القدس.. المقاومة تؤكد “وحدة الساحات” ومواجهات مع الاحتلال بالضفة
استنفار كبير للأمن الاسرائيلي في يوم القدس العالمي
الاحتلال يفرض قيودا مشددة لمنع الفلسطينيين من دخول القدس
الشرق القطرية
" إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص جراء قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم شرقي قلقيلية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مقاومون يستهدفون بالرصاص مركبة مستوطنين قرب القدس المحتلة
بالفيديو بمشاركة القسام .. مقاومو جنين يتوعدون الاحتلال بمزيد من الضربات
هيئة الأسرى: تطالب العالم بالتدخل العاجل لإنهاء اعتقال الأسير وليد دقة
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بمناطق متفرقة في الضفة المحتلة
"عواودة": علينا بذل كل طاقاتنا لأجل القدس وأن تكون كل أيامنا لنصرتها
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة في الضفة
القدس المحلية
49 ضحية.. مقتل طفل وشاب في الداخل المحتل
قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى
إطلاق حملة "حريتنا واجب" لدعم الأسرى في سجون الاحتلال
الشرطة تقبض على مشتبه به في جريمة قتل شرق قلقيلية
الهلال الأحمر" تقدم الإسعاف الأولي لـ188 مصلياً خلال صلاة الجمعة بالأقصى
أبو بكر يطالب العالم بأسره بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسير وليد دقة
جامعة النجاح تحصل على تجديد كرسي اليونسكو للإدارة المستدامة للموارد المائية
الرجوب: "فتح" تعاملت بمسؤولية وطنية مع مطالب المعلمين
شومان: شعلة الحرية سيتم إيقادها بمدينة البيرة إيذانًا ببدء فعاليات يوم الأسير
الحياة الجديدة
الأسير شادي الكيلاني يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال
مهرجان تأبيني للشهداء في مخيم جنين
"الرئاسية للكنائس": لن تنجح محاولات الاحتلال لتقييد العبادة في سبت النور
تجديد الاعتقال الإداري لأسير من مخيم جنين للمرة الرابعة على التوالي
جريدة الأيام
عشرات الإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة والتصدي لاقتحامات في قباطية وكوبر...
ربع مليون مواطن يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من رمضان في الأقصى
الأسير القيادي مروان البرغوثي يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال
إضراب الأسير خضر عدنان يتواصل لليوم الـ 69 وسط تردي وضعه الصحي
الرجوب يطالب المعلمين بالعودة إلى عملهم بعد تلبية مطالبهم كافة
أنصار بن غفير يمزقون ويحرقون العلم الفلسطيني بالشيخ جراح
مهرجان في غزة بمناسبة "يوم القدس"
آلاف المتظاهرين في طهران وبغداد وبيروت ودمشق إحياء لـ"يوم القدس"
وكالة صفا
كتيبة مخيم عقبة جبر تستهدف حاجز dco الإسرائيلي
مركز: تقييد وصول المسيحيين لكنيسة القيامة نموذج لـ"الأبارتهايد"
"فصائل": يوم القدس أعاد الحيوية لقضية فلسطين
"البريم": يوم القدس محطة هامة لتوحيد الشعوب نحو مقاومة الاحتلال
بالفيديو مسيرات حاشدة إحياءً ليوم القدس العالمي حول العالم
وكالة الرأي الفلسطينية
"شعبنا حصننا".. مقاومو جنين: سنبقى شوكة في حلق الاحتلال
مهرجان تأبيني لـ 30 شهيداً في مخيم جنين
200 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية
السنوار: محور القدس جاهز للدفاع عن الأقصى
الأسير مروان البرغوثي يدخل عامه 22 في سجون الاحتلال
فلسطين اليوم
لليوم الـ"70" ..الشيخ خضر عدنان يواصل الإضراب وسط تحذيرات من اتخاذ الاحتلال قراراً بإعدامه
بالفيديو مستوطنون يعتدون على منازل المواطنين في الخليل
القائد النخالة: كل قطعة سلاح تواجه "اسرائيل" هي من دعم الجمهورية الاسلامية
بالفيديو الاحتلال يقتحم باحات المسجد الأقصى...والسبب !
زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين ببحر السودانية شمال القطاع
قائد ميداني في كتيبة جنين: هناك تنسيق قوي مع باقي تشكيلات المقاومة في الضفة الغربية
سما نيوز
محلل عسكري: إسرائيل تتمنى أن ينتهي رمضان بهدوء
ماذا وراء فكرة إنشاء حرس أردني – إسرائيلي – فلسطيني في الأقصى؟
أربعة إخفاقات أمنية لحكومة نتنياهو خلال ثلاثة أشهر
تقرير: قائد فيلق القدس التقى قادة "حماس" و"حزب الله" تزامنا مع إطلاق الصواريخ صوب "إسرائيل"
جيروزاليم بوست: هل سيكون لقرار منع اليهود من دخول الأقصى تبعات على حكومة نتنياهو؟
مقاومون يطلقون النار تجاه مركبة للمستوطنين شمال القدس
فتح إقليم جنين تقيم إفطارا لأسر الشهداء والأسرى
البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدعو المسيحيين للتوافد لكنيسة القيامة يوم سبت النور
عرب 48
رغم قيود الاحتلال: ربع مليون مصلٍّ في الأقصى
انتشار مكثف لقوات الاحتلال بالقدس في الجمعة الأخيرة من رمضان
الضفة: عشرات الإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال
وكالة وفا
لاستخدامها ضد الفلسطينيين: نشطاء في الولايات ...
الاحتلال يشدد من اجراءاته العسكرية شمال شرق ا ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 15 نيسان (أبريل)
- 1994م (32) جنرالا إسرائيليا متقاعدا يتظاهرون تأييدا لاستمرار التفاوض مع الفلسطينيين.
- 1993م الجيش الإسرائيلي ينسف منازل ثلاث عائلات فلسطينية في قطاع غزة.
- 1968م تكليف ياسر عرفات ناطقاً رسمياً باسم فتح، وممثلاً لها على جميع المستويات.
- 1956م جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مستشفى الطوارئ بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 62مشخصاً بينهم 13 طفل و25 امرأة.
- 1948م عملية يفتاح (احتلال صفد وطرد سكان قرى الجليل الشرقي)، حيث قامت قوات البالماخ الذراع العسكري لمنظمة الهاغاناة الصهيونية بانتزاع صفد من جيش الإنقاذ وطرد سكان قرى الجليل الشرقي في إطار عملية مطاطي (المكنسة) من المنطقة الواقعة جنوبي روشبينا (قرية الجاعونة الفلسطينية) إلى نهر الأردن.
- 1936م اندلاع شرارة ثورة عام 1936 الفلسطينية الكبرى ضد الاحتلال البريطاني لفلسطين والهجرة اليهودية، فجرها رجال عز الدين القسام بعد استشهاده عام 1935، واستمرت حتى 1939م وعمت كل أرجاء فلسطين. قادت "اللجنة العربية العليا" الثورة الجماهيرية المسلحة واسعة النطاق.
- 1935م تأسيس حزب الكتلة الوطنية، حيث أسس مجموعة من الشباب الفلسطيني بزعامة المحامي عبد اللطيف صلاح وعبد الفتاح طوقان في نابلس حزب الكتلة الوطنية.