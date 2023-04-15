النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2509)  السبت 15/4/2023

1968م تكليف ياسر عرفات ناطقاً رسمياً باسم فتح، وممثلاً لها على جميع المستويات.

1968م تكليف ياسر عرفات ناطقاً رسمياً باسم فتح، وممثلاً لها على جميع المستويات.

1948م عملية يفتاح (احتلال صفد وطرد سكان قرى الجليل الشرقي)، حيث قامت قوات البالماخ الذراع العسكري لمنظمة الهاغاناة الصهيونية بانتزاع صفد من جيش الإنقاذ وطرد سكان قرى الجليل الشرقي في إطار عملية مطاطي (المكنسة) من المنطقة الواقعة جنوبي روشبينا (قرية الجاعونة الفلسطينية) إلى نهر الأردن.

1948م عملية يفتاح (احتلال صفد وطرد سكان قرى الجليل الشرقي)، حيث قامت قوات البالماخ الذراع العسكري لمنظمة الهاغاناة الصهيونية بانتزاع صفد من جيش الإنقاذ وطرد سكان قرى الجليل الشرقي في إطار عملية مطاطي (المكنسة) من المنطقة الواقعة جنوبي روشبينا (قرية الجاعونة الفلسطينية) إلى نهر الأردن.