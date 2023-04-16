النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2510) الأحد 16/4/2023

أخبار فلسطينية﻿

حماس” تحذر إسرائيل من المساس بالأقصى- (فيديو)

وفد الجهاد الإسلامي يبحث مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء آخر المستجدات الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني: القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر

عشية يوم الأسير: 4900 معتقل بينهم 31 أسيرة و160 طفلا

فصائل": يوم القدس أعاد الحيوية لقضية فلسطين

هنية: نسير في 3 مسارات للتعامل مع التحولات الاستراتيجية على جميع الأصعدة

أخبار إسرائيلية

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الخامس عشر

اخبار دولية

نشطاء في الولايات المتحدة يطلقون حملة للتوقف عن دفع "أموال الضرائب" إلى دولة الاحتلال

أوروبيون لأجل القدس" تدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين

أخبار عربية

الاجتماع التشاوري في جدة.. إدانة للاعتداءات الإسرائيلية على القدس والأقصى وحل سياسي للأزمة السورية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المسيحيين ويمنع الآلاف من الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بـ”سبت النور”- (صور وفيديو)

شرطة الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا في القدس بدعوى رفع “أعلام معادية”

حماس” تحذر إسرائيل من المساس بالأقصى- (فيديو)

الشرق الأوسط

تقييدات إسرائيلية على المسيحيين باحتفالات «سبت النور» في القدس

الاهرام المصرية

قاضي قضاة فلسطين يدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المسيحيين في القدس خلال الاحتفال بسبت النور

الخارجية الفلسطينية: اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المحتفلين بسبت النور انتهاك صارخ لحرية العبادة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك

رئيس مجلس كنائس الأراضي المقدسة يدعو المسيحيين الفلسطينيين للمشاركة في فعاليات سبت النور

الشروق المصرية

القدس: الهجمات ضد المسيحيين تتصاعد

فلسطين تندد باعتداء الاحتلال على المحتفلين بسبت النور: انتهاك صارخ لحرية العبادة

الكنائس الفلسطينية تحتفل بـ سبت النور رغم قيود الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

4 ضحايا في جرائم قتل بالداخل المحتل خلال ساعات

القدس المحلية

وقفة استنكار لإحراق مركبة عضو بمجلس بلدية نابلس

الصحة تصدر بيانا حول شكوى سيدة من التحرش في إحدى المشافي

وقفة استنكار لإحراق مركبة عضو بمجلس بلدية نابلس

قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان في جنين

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الحياة الجديدة

مصرع مواطن بحادث سير وسط قطاع غزة

"الخارجية": اعتداءات الاحتلال بسبت النور انتهاك صارخ لحرية العبادة

الأسير أحمد البرغوثي من رام الله يدخل عامه الـ22 في الأسر

جريدة الأيام

الرئيس: القدس خط أحمر ولن نقبل بالاعتداء على المصلين في الأقصى والقيامة

الاحتلال يعتدي ويقمع المسيحيين المحتفلين بـ"سبت النور" في القدس

صراع العسكر يفجر اشتباكات في السودان والجنرالان البرهان وحميدتي يتقاذفان التهم

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هنية يترأس وفداً من "حماس" إلى السعودية

اجتماع جدة يدعو إلى "دور قيادي عربي" لإنهاء الأزمة في سورية

إسرائيل: الاحتجاجات تتجدد ضد إضعاف القضاء للأسبوع الـ15

وكالة صفا



فلسطين اليوم

سما نيوز

أبو مرزوق: "حماس" ليست جزءاً من أي محور سياسي أو عسكري

نتنياهو وسموتريتش يردان على تخفيض وكالة "موديز" لتصنيف اقتصاد "إسرائيل"

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عرب 48

وكالة وفا

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ý 16 نيسان (أبريل)

ý 2008 م استشهاد الصحفي فضل شناعة مصور وكالة (رويترز) العالمية للأنباء في قصف مدفعي استهدفه أثناء تصويره لمجزرة الاحتلال في جحر الديك وسط قطاع غزة

ý 2002م اعتقال مروان البروغوثي أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية وإسرائيل تعلن أنه إنجاز كبير.

ý 1988م استشهاد القائد الكبير خليل الوزير "أبو جهاد" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ونائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية بتونس في منزله على يد الموساد الإسرائيلي.

ý 1987م لجنة المستوطنات البشرية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (13) في الدورة العاشرة الذي يشجب سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعارضة قيام سلطات الاحتلال بهدم المنازل، والقرار رقم (14) في الدورة العاشرة أيضا. الذي ينص على إدانة حصار المخيمات الفلسطينية في لبنان، والمطالبة بمساعدة إنسانية طارئة.

ý 1965م إقرار مشروع بورقبية الذي يدعو إلى فتح حوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ý 1948م الهاغاناة الإسرائيلية تهاجم قرية ماريس على طريق القدس وهدمت معظم بيوتها وطردت سكانها وقتلت عدداً كبيراً من أهالي القرية.

ý 1948م عصابة الهاغاناه اليهودية المسلحة تهاجم قريتي "بيت اكسا" و"شعفاط" قضاء القدس وتقوم باحتلالهما، والتنكيل بسكانهما.