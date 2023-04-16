النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2510) الأحد 16/4/2023
أخبار فلسطينية
حماس” تحذر إسرائيل من المساس بالأقصى- (فيديو)
وفد الجهاد الإسلامي يبحث مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء آخر المستجدات الفلسطينية
الرئيس الفلسطيني: القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر
أبو مرزوق: “حماس” ليست جزءا من أي محور سياسي أو عسكري
عباس: الأمم المتحدة ستحيي ذكرى النكبة “لأول مرة” بمايو المقبل
عشية يوم الأسير: 4900 معتقل بينهم 31 أسيرة و160 طفلا
فصائل": يوم القدس أعاد الحيوية لقضية فلسطين
هنية: نسير في 3 مسارات للتعامل مع التحولات الاستراتيجية على جميع الأصعدة
الدعليس يستقبل مديرة الصليب الأحمر الدولي بغزة
"البريم": يوم القدس محطة هامة لتوحيد الشعوب نحو مقاومة الاحتلال
أخبار إسرائيلية
"هآرتس": إسرائيل لا تزال تواجه خطر اندلاع مواجهة على عدة جبهات
تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الخامس عشر
اخبار دولية
بروكسل: متضامنون يحيون يوم الأسير الفلسطيني
نشطاء في الولايات المتحدة يطلقون حملة للتوقف عن دفع "أموال الضرائب" إلى دولة الاحتلال
أوروبيون لأجل القدس" تدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين
شاهد: جمهور يوناني يحرق علم الاحتلال ويرفع علم فلسطين بمباراة ضد فريق إسرائيلي
حملة أمريكية للمطالبة بوقف دفع أموال الضرائب للاحتلال
أعضاء كونغرس يطالبون بوقف استخدام التمويل الأمريكي لانتهاك حقوق الفلسطينيين
حفل بالنرويج لدعم نضال الشعب الفلسطيني
أخبار عربية
الاجتماع التشاوري في جدة.. إدانة للاعتداءات الإسرائيلية على القدس والأقصى وحل سياسي للأزمة السورية
نصر الله: الاحتلال مستنفر وقلق ومحور المقاومة مطمئن
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المسيحيين ويمنع الآلاف من الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بـ”سبت النور”- (صور وفيديو)
شرطة الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا في القدس بدعوى رفع “أعلام معادية”
حماس” تحذر إسرائيل من المساس بالأقصى- (فيديو)
الشرق الأوسط
تقييدات إسرائيلية على المسيحيين باحتفالات «سبت النور» في القدس
صواريخ الجنوب تعيد التصويب على دور «حماس» في لبنان
الاهرام المصرية
قاضي قضاة فلسطين يدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المسيحيين في القدس خلال الاحتفال بسبت النور
الخارجية الفلسطينية: اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المحتفلين بسبت النور انتهاك صارخ لحرية العبادة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك
رئيس مجلس كنائس الأراضي المقدسة يدعو المسيحيين الفلسطينيين للمشاركة في فعاليات سبت النور
الشروق المصرية
القدس: الهجمات ضد المسيحيين تتصاعد
فلسطين تندد باعتداء الاحتلال على المحتفلين بسبت النور: انتهاك صارخ لحرية العبادة
الكنائس الفلسطينية تحتفل بـ سبت النور رغم قيود الاحتلال
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك
الغد الأردنية
أبو مرزوق: “حماس” ليست جزءا من أي محور سياسي أو عسكري
تقرير فلسطيني: 4900 أسير في سجون الاحتلال
حرية العبادة مصادرة والفلسطينيون تحت الحراب
الشرق القطرية
" قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مواجهات واعتقالات في مدينة القدس ليلة وفجر اليوم الأحد
4 ضحايا في جرائم قتل بالداخل المحتل خلال ساعات
الاحتلال يقتحم بلدة حوسان ويداهم منازل المواطنين
مقاومون يستهدفون مستوطنة بيت إيل شمال شرقي رام الله
دعوات لمواصلة شدِّ الرحال للأقصى وتكثيف الرباط والاعتكاف فيه
والد المعتقل مصعب اشتية يؤكد إصابة ابنه بأمراض في سجون السلطة
القدس المحلية
بعد انتقادات لحركته.. أبو مرزوق: لسنا جزءاً من أي محور سياسي أو عسكري
وقفة استنكار لإحراق مركبة عضو بمجلس بلدية نابلس
الصحة تصدر بيانا حول شكوى سيدة من التحرش في إحدى المشافي
وقفة استنكار لإحراق مركبة عضو بمجلس بلدية نابلس
قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان في جنين
الوحدات الخاصة للاحتلال فشل مستمر في جنين
الحياة الجديدة
مصرع مواطن بحادث سير وسط قطاع غزة
"الخارجية": اعتداءات الاحتلال بسبت النور انتهاك صارخ لحرية العبادة
الأسير أحمد البرغوثي من رام الله يدخل عامه الـ22 في الأسر
جريدة الأيام
الرئيس: القدس خط أحمر ولن نقبل بالاعتداء على المصلين في الأقصى والقيامة
الاحتلال يعتدي ويقمع المسيحيين المحتفلين بـ"سبت النور" في القدس
صراع العسكر يفجر اشتباكات في السودان والجنرالان البرهان وحميدتي يتقاذفان التهم
مستوطنون ينفذون اعتداءات جديدة ضد المواطنين
بدء رفع أجهزة التنفس عن الأسير وليد دقة
هنية يترأس وفداً من "حماس" إلى السعودية
اجتماع جدة يدعو إلى "دور قيادي عربي" لإنهاء الأزمة في سورية
إسرائيل: الاحتجاجات تتجدد ضد إضعاف القضاء للأسبوع الـ15
وكالة صفا
35 عامًا على اغتيال "أمير الشهداء"
دعوات لمواصلة شد الرحال للأقصى وتكثيف الرباط والاعتكاف فيه
أجهزة السلطة تواصل الاعتقالات السياسية بحق مواطنين في الضفة
المجلس التشريعي يدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس
تحليل: خطاب السنوار يحمل رسائل قوية للاحتلال عليه قراءتها
وكالة الرأي الفلسطينية
الشباب الثائر بالقدس يهاجمون جنود الاحتلال ويحرقون سيارة مستوطن
الدعليس: معاناة قطاع غزة تتطلب مزيداً من الاهتمام الدولي
دعوات لتكثيف الرباط بالمسجد الأقصى والاعتكاف فيه
"العدل" تستنكر منع الاحتلال الحجاج المسيحيين من أداء شعائر "سبت النور"
صور "حماس" تنظم لقاءً وإفطارًا رمضانيًا في قطر
مقتل طفل وشاب في الداخل المحتل
فلسطين اليوم
اعتقالات ومواجهات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس
70 ألف مصلٍّ يؤدّون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك
إطلاق نار يستهدف مستوطنة "نحائيل" شمال غربي رام الله
إلامَ يحتاج الأسرى في يومهم؟ وماذا يريدون؟
بالفيديو شبان يستهدفون قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة خلال اقتحام قلقيلية
بالفيديو مسلحون يطلقون النار باتجاه مقر المقاطعة التابع للسلطة في جنين
سما نيوز
أبو مرزوق: "حماس" ليست جزءاً من أي محور سياسي أو عسكري
نتنياهو وسموتريتش يردان على تخفيض وكالة "موديز" لتصنيف اقتصاد "إسرائيل"
لأول مرة منذ سنوات.. وفد قيادي من حماس يزور السعودية
الموساد" يعلق على الأحداث في السودان
عرب 48
النار المقدسة تصل من القدس إلى موسكو
مصرع مواطن بحادث سير وسط قطاع غزة
مستوطنون يرشقون المواطنين بالحجارة والاحتلال يعتقل شابين جنوب الخليل
رام الله: الاحتفال بـ"سبت النور" بمسيرات كشفية
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ý 16 نيسان (أبريل)
ý 2008 م استشهاد الصحفي فضل شناعة مصور وكالة (رويترز) العالمية للأنباء في قصف مدفعي استهدفه أثناء تصويره لمجزرة الاحتلال في جحر الديك وسط قطاع غزة
ý 2002م اعتقال مروان البروغوثي أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية وإسرائيل تعلن أنه إنجاز كبير.
ý 1988م استشهاد القائد الكبير خليل الوزير "أبو جهاد" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ونائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية بتونس في منزله على يد الموساد الإسرائيلي.
ý 1987م لجنة المستوطنات البشرية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (13) في الدورة العاشرة الذي يشجب سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعارضة قيام سلطات الاحتلال بهدم المنازل، والقرار رقم (14) في الدورة العاشرة أيضا. الذي ينص على إدانة حصار المخيمات الفلسطينية في لبنان، والمطالبة بمساعدة إنسانية طارئة.
ý 1965م إقرار مشروع بورقبية الذي يدعو إلى فتح حوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ý 1948م الهاغاناة الإسرائيلية تهاجم قرية ماريس على طريق القدس وهدمت معظم بيوتها وطردت سكانها وقتلت عدداً كبيراً من أهالي القرية.
ý 1948م عصابة الهاغاناه اليهودية المسلحة تهاجم قريتي "بيت اكسا" و"شعفاط" قضاء القدس وتقوم باحتلالهما، والتنكيل بسكانهما.