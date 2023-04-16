الباحث أبو قوطة يناقش آليات التحقق من المعلومات بغرف الأخبار في شبكة الجزيرة

غزة - وكالة الرأي:

منحت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة غزة الباحث في كلية علوم الاتصال واللغات قسم العلاقات العامة والإعلام الباحث ماهر عطية أبو قوطة درجة الماجستير، وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان: "توظيف القائمين بالاتصال في شبكة الجزيرة الإعلامية للتقنيات الحديثة في التحقق من المعلومات داخل غرف الأخبار "دراسة ميدانية".

واعتبرت لجنة المناقشة دراسة ابو قوطة دراسة مميزة ورصينة علميًا، حيث تميزت الدراسة بالأصالة العلمية، والتي هدفت إلى التعرف على مدى توظيف القائمين بالاتصال في شبكة الجزيرة الإعلامية للتقنيات الحديثة في التحقق من المعلومات داخل غرف الأخبار.

كما هدفت الدراسة حسب الباحث للتعرف على مدى جهوزية شبكة الجزيرة الإعلامية للتقنيات الحديثة في التحقق من المعلومات داخل غرف الأخبار، اضافة لكشف اتجاهات القائمين بالاتصال في الشبكة في التحقق من المعلومات، والتعرف على أبرز التقنيات الحديثة المستخدمة من قبل القائمين بالاتصال في شبكة الجزيرة الإعلامية للتحقق من الأخبار.

وطُبقت دراسة الباحث أبو قوطة على عينة بلغ قوامها 126 مفردة من القائمين بالاتصال ممن يتصل عملهم في بالتحقق من المعلومات في شبكة الجزيرة الإعلامية، اضافة لإجراء المقابلة مع 6 من الخبراء والمختصين في مجال التحقق من المعلومات بالإضافة لمدراء في شبكة الجزيرة الإعلامية.

وتوصلت الدراسة إلى أن درجة جاهزية شبكة الجزيرة الإعلامية لتوظيف التقنيات الحديثة في التحقق من المعلومات داخل غرف الأخبار كانت عالية بنسبة بلغت 83.6، وأن أبرز أسباب توظيف تقنيات التحقق هي "الحفاظ على درجة مصداقية المؤسسة" و"كثرة الأخبار المزيفة والمضللة".

وأوصى الباحث أبو قوطة في دراسته القائمين بالاتصال بالتدرب على استخدام أدوات وتقنيات التحقق من المعلومات، وزيادة الكفاءة في التعامل معها؛ من أجل تجويد العمل الصحفي.

كما أوصت دراسة الباحث شبكة الجزيرة الإعلامية بأرشفة كافة المواد الإعلامية، للاستفادة منها في عمليات التحقق من المعلومات، من خلال مقارنتها ومقاربتها بالمواد التي تأتي حديثًا، فيما أوصت الدراسة المؤسسات الإعلامية بتقليل الفجوة التكنولوجية، من خلال دمج خبراء ومختصين في مجالات التحقق، للعمل إلى جانب الصحفيين، ومساندتهم في عمليات التحقق من المعلومات.

وحازت أطروحة الباحث أبو قوطة على إشادة لجنة الحكم والمناقشة، المكونة من الأستاذ الدكتور أمين منصور وافي استاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية مشرفا ورئيسا، والدكتور حاتم علي العسولي رئيس جامعة غزة فرع الجنوب مناقشا داخليا، والأستاذ الدكتور علي عُقلة نجادات عميد كلية الإعلام في جامعة البتراء في المملكة الأردنية الهاشمية مناقشاً خارجياً، وذلك لشمولها لموضوع الدراسة ودقتها، واتباعها منهجًا علميًا رصينًا.

وحضر جلسة المناقشة، التي عقدت في قاعة المؤتمرات في جامعة غزة، ذوو الباحث ولفيف من الباحثين والكتاب، إضافة لعدد كبير من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية والصحفيين.