العلماء "يحولون الطيور النافقة إلى طائرات درون"!

اتبع فريق من علماء ولاية نيو مكسيكو الأمريكية نهجا جديدا لدراسة مملكة الحيوان: من خلال محاولة تثبيت طائرات درون على طيور نافقة ومحنطة كجزء من تجربة لفهم المزيد عن أنماط طيرانها.

وقال الدكتور مصطفى حسناليان، الأستاذ المساعد في معهد نيو مكسيكو للتعدين والتكنولوجيا، لرويترز هذا الأسبوع: "توصلنا إلى فكرة أنه يمكننا استخدام الطيور النافقة ودمجها مع طائرة بدون طيار. كل شيء هناك. نحن نقوم بالهندسة العكسية".

وجاء حسناليان وفريقه بفكرة غير تقليدية بعد فشلهم في رؤية النتائج المرجوة عندما أطلقوا "طيورا" ميكانيكية اصطناعية بين سرب من الحيوانات الحية. ويتم حاليا اختبار الطائرات بدون طيار المغلفة بالطيور المحنطة في قفص مخصص - ولكن لا يمكنها حاليا الطيران إلا لمدة 20 دقيقة في المرة الواحدة.

ومن المتوقع أن يلقي المشروع ضوءا جديدا على كيفية الحفاظ على الطيور للطاقة من خلال الطيران في تكوينات معينة عندما يتم تحليق الطائرات الاصطناعية بدون طيار إلى جانب الأسراب الحية. ويمكن تطبيق هذه البيانات لتبسيط الطيران البشري.

وقال حسناليان لرويترز "إذا تعلمنا كيف تدير هذه الطيور الطاقة فيما بينها، فيمكننا تطبيق ذلك في صناعة الطيران المستقبلية لتوفير المزيد من الطاقة وتوفير المزيد من الوقود". ومن المأمول أيضا أن يؤدي الاختبار إلى زيادة توضيح النظريات حول كيفية تفاعل ألوان الطيور مع كفاءة الطيران.

وقال عالم آخر، بريندن هيركينهوف، "لقد أجرينا تجارب وقررنا، بالنسبة لطائرتنا الثابتة الجناحين، أن تطبيق لون معين يمكن أن يغير كفاءة الطيران. والأمر نفسه ينطبق على الطيور، كما نعتقد".

وبشكل غريب، يبدو أن طبيعة الدراسة تتطابق مع نظرية المؤامرة الشائعة: "الطيور ليست حقيقية"، والتي ذكرت لعدة سنوات أن الطيور هي في الواقع طائرات بدون طيار اصطناعية تحلق في السماء للتجسس على الناس. وللحركة أتباع في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم وقد ولدت خطا شعبيا من الملابس.

ومع ذلك، يؤكد حسناليان أن دراسته ليس لها نوايا شائنة: "في الواقع لم أكن أعرف أن "الطيور ليست حقيقية". واكتشفت هذا بمجرد ظهور قصتي لأول مرة".

المصدر: RT